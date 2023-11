Algo Personal con Jorge Ramos: Omar Chaparro confiesa que pensó en quitarse la vida

Recuerda haber caído en uno de los dos episodios de tristeza más grande de su vida, al grado de pensar en la posibilidad de acabar con su existencia. “He tenido dos momentos donde no he hecho intento de suicidio, pero que sí he pensado. En esa ocasión me le quedé viendo a un cortinero de una habitación en Alemania y dije: ’Mmm, aguanta la cuerda’, pero afortunadamente siempre he tratado de escuchar a la voz interior, a la intuición”, señaló.