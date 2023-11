Algo Personal con Jorge Ramos: Entrevista a Luis Fonsi, disponible en ViX

El puertorriqueño narró que despertó con la idea y la tonada que tendría la canción, apenas saludó a su esposa para, acto seguido, “en calzoncillos y todo crucé la casa, fui a un pequeño estudio que tenía… literalmente no me había ni lavado la cara, fui, grabé, es que si no se olvida, y ahí nació ‘Despacito’”.