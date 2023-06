Algo Personal con Jorge Ramos: Kate del Castillo sigue luchando en Hollywood y eligió no ser mamá

Este paso lo dio, en parte, por el mal momento que vivía, se estaba divorciando de Luis García, con quien tuvo una mediática separación que estuvo marcada por la violencia: "Yo sentía mucha vergüenza (…) porque en esa época no existía el 'Me too'. Me sentía sola, me sentía avergonzada, sentía que no me iban a entender, que no me iban a creer por ser actriz".