Una sorpresa tardía: llegué a los 70 años y tengo que cuidar a mis padres

El cuidado de adultos mayores cobra peaje

Los planes para el futuro interrumpidos



“No sabes si va a ser permanente en ese momento”, dijo Last, cuyo padre murió de demencia en enero de 2016 después de mudarse a un centro de atención. “Mamá me había preguntado varios años antes si estaría allí cuando ella necesitara ayuda y le dije que sí. Pero no entendí realmente en qué me estaba metiendo”.