El descarrilamiento de un tren cerca de Seattle deja al menos tres muertos y unas 75 personas hospitalizadas

Al menos tres personas murieron tras el descarrilamiento de un tren en el sur de Seattle, provocando la caída de varios vagones a la autopista Interestatal I-5 en el momento en el que tomaba una curva sobre el puente ferroviario sobre la vía de autos.

Aunque no se han dado cifras oficiales de víctimas del accidente que ocurrió este lunes antes de las 8:00 am, tanto la policía como el portavoz de la oficina del Sheriff del condado de Pierce, Ed Troyer, aseguran que hubo múltiples "heridos y muertos". El diario local The Olympian reportó al menos seis fallecidos y que cerca de más de 75 personas han sido recibidas en los hospitales. El diario The Seattle Times informa que cuatro heridos se encuentran en situación de gravedad.



Según The Olympian, el tren iba a más de 80 millas por hora cuando se descarriló. Los rieles de esta línea fueron modernizados recientemente para mejorar su velocidad, por lo que el de este lunes era un viaje inaugural después de las reparaciones y pruebas. Autoridades vinculadas a la investigación aseguraron a los medios locales que el incidente pudo deberse a que el tren golpeó algún objeto que se hallaba en el riel antes de descarrilarse.





Bella Dinh-Zarr, vocera de la Junta Nacional de Seguridad en Tráfico, informó que fueron designados 20 investigadores para evaluar qué pudo fallar para que ocurriera este accidente.

El tren accidentado es el 501, que recorre la ruta Seattle-Portland. En él viajaban aproximadamente 78 pasajeros y cinco empleados de la ferroviaria, según reportó Amtrak. Tras lo ocurrido, las operaciones hacia el sur de Seattle fueron temporalmente suspendidas. El tramo de la autopista que resultó afectado también está cerrado.

"Varios conductores heridos en la vía, no se reportan muertos entre ellos", dice la cuenta de Twitter del Sherrif.





El incidente ocurrió a 15 millas al este de Olympia, la capital del estado de Washington. Según el Departamento de Transporte de Washington, más de 60,000 vehículos transitan diariamente esta ruta de la I-5.

Chris Kanes, uno de los pasajeros, contó al canal KIRO-TV de CBS, que habían pasado SuPont y parecía que tomaban una curva cuando "escuchamos ruidos de crujidos y sentimos que nos dirigíamos hacia una colina. Lo siguiente que sé es que éramos lanzados al frente de nuestros asientos, las ventanas se rompían, nos detuvimos y había agua. La gente gritaba".



El gobernador de Washington Jay Inslee aseguró en su cuenta de Twitter que se trata de una situación "seria".

En las imágenes puede verse a distintos cuerpos de rescate intentando sacar a los heridos que aún se encuentran en el interior de los vagones. La policía informó que se trata de una respuesta de varias agencias, entre ellas los bomberos.