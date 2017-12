Las autoridades revelan que el tren descarrilado en Seattle superaba la velocidad permitida

El tren Amtrak que descarriló el lunes al sur de Seattle viajaba al doble de la velocidad permitida en el tramo de vía por el que se salió cuando se encontraba sobre un puente elevado al sur de Seattle y sus vagones cayerona la autopista que pasaba debajo causando al menos tres muertos.

Las autoridades que investigan el incidente señalaron que el convoy viajaba a 80 millas en un tramo cuya limitación era 30 millas por hora, según los datos de la caja negra situada en la locomotora trasera, indicó en una conferencia de prensa Bella Dinh-Zarr, miembro de la junta de la Oficina de Seguridad Nacional de Transportes.

De momento, se desconoce qué provocó exactamente el descarrilamiento y según Dinh-Zarr "todavía es demasiado pronto" para saber por qué el tren iba a esa velocidad.





El descarrilamiento provocó que varios vagones quedaran amontonados unos contra otros y otro quedó colgado en precario equilibrio sobre lacarretera.

La portavoz de la policía estatal de Washington Brooke Bova confirmó la cifra de fallecidos y señaló que al menos hay 100 heridos, algunos de los cuales están en estado gravo, por lo que "no sabemos si esa cifra cambiará", advirtió.

Ayuda anónima

Tras el siniestro, los heridos pedían ayuda mientras rescatistas -incluidas personas que iban en coche a trabajar por la mañana- acudían a ayudar, contó una de las pasajeras del tren era Emma Shafer, que se encontró en un ángulo de 45 grados mirando a los asientos de delante, que se habían soltado y dado vueltas dentro del vagón.



publicidad

“Tras el accidente en sí hubo un silencio extraño”, dijo Shafer en declaraciones a The Associated Press. “Entonces empezó a gritar gente porque tenía lapierna destrozada (...) No sé si llegué a oír las sirenas, pero estaban ahí. Un tipo dijo ‘Hola, soy Robert. Vamos a sacarles de aquí”.

En un comunicado, el FBI dijo que la policía local había sido la primera en llegar y no había información que sugiriera “un riesgo aumentado para los vecinos de Washington”.

La velocidad máxima permitida en la vía baja es de 79 millas por hora a 30 millas por hora justo antes de una curva para cruzar la Interestatal 5, que es donde se salió el tren de la vía, según una tabla preparada por el Departamento de Transportes del Estado de Washington.

La tabla, con fecha del 7 de febrero, se envió a la Administración Federal de Ferrocarriles antes de la apertura de un servicio de pasajeros por una nueva ruta que reduce en 10 minutos el viaje entre Seattle y Portland, Oregon.

El tren accidentado es el 501, que recorre la ruta Seattle-Portland. En él viajaban aproximadamente 78 pasajeros y cinco empleados de la ferroviaria, según reportó Amtrak. Tras lo ocurrido, las operaciones hacia el sur de Seattle fueron temporalmente suspendidas. El tramo de la autopista que resultó afectado también está cerrado.