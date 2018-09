"Nunca pensé que vería este día"

El portavoz de los Laicos de Osorno, que encabezaron la lucha por la destitución del obispo Barros, le dijo a la agencia The Associated Press que la expulsión de Karadima "repara y reconstituye en dignidad a las víctimas", no obstante dijo que sigue vigente su compromiso por "combatir el abuso y hacer de la Iglesia un lugar más protector".