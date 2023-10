Dejar a las abejas un plato de manzana rallada con agua para 'ayudarles' durante el otoño y el invierno puede ser perjudicial

Es engañoso decir que para ayudar a las abejas en los meses de otoño e invierno es conveniente dejarles un plato de manzana rallada con agua. Según dijo a elDetector el presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores, Lucas Martínez, “cualquier cosa que interfiera en su naturaleza, a pesar que pueda generar por un momento un bienestar, interfiere con sus precisos comportamientos” y esto no les hace bien. También explicó que en días otoñales más cálidos el plato se puede llenar de abejas, siendo esto peligroso tanto para las personas como para los polinizadores que reciben “una falsa información en la colmena”, que cree que “hay entrada natural” cuando no necesariamente es así y “competirán por ese escaso alimento”. Blogs y sitios web especializados también advierten en contra de esta práctica, que no se encuentra entre los consejos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente o del Fondo Mundial para la Naturaleza para ayudar a estos insectos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.