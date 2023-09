Uforia #NewMusicPicks: Shakira, Fuerza Regida, Natti Natasha, Ricky Martin y Rawayana estrenan música nueva

This one is for all the bandidas out there! Aron Luix rinde homenaje al reggaetón clásico con su nuevo sencillo, “Bandida”. Mediante esta canción busca revivir el reggaetón de la vieja escuela, en particular el hit mundial de Hector El Father, “Esta Noche de Travesuras”. Agregándole un toque de bachata al inicio, mantiene su cultura dominicana presente y la combina con letras atrevidas demostrando que es un rompecorazones de la seducción.