Uforia #NewMusicPicks: Shakira, Danny Ocean, Xavi, Jhayco y más estrenan música nueva

Las Mujeres Ya No Lloran - Shakira (álbum)

Las Mujeres Ya No Lloran marca el primer álbum de Shakira en siete años y es un deslumbrante testimonio de su resistencia y fuerza, así como del poder de la música para transformar incluso las experiencias más difíciles en momentos memorables. El álbum cuenta con 16 pistas, 8 canciones nuevas, un nuevo remix y 7 éxitos anteriores incluyendo "Music Sessions Vol. 53" con Bizarrap, "TQG" con Karol G, "Monotonía" con Ozuna, "Te Felicito" con Rauw Alejandro, "Copa Vacía" con Manuel Turizo y más. Segundos antes de su lanzamiento oficial, ya había conseguido 7 discos de platino.

Cero Condiciones - Danny Ocean

El cantautor y productor Danny Ocean sigue siendo un agente musical del cambio y líder de un nuevo sonido "pop del futuro" con el lanzamiento hoy de "Cero Condiciones". La edificante canción y el emocionante vídeo son una poderosa llamada a la acción para ignorar a los conformistas y vivir una vida de verdadera individualidad. Lo podrás ver EN VIVO este 22 de junio en el Uforia Mix Live en Miami. Compra acá tus entradas.

Corazón de Piedra - Xavi

Tras el lanzamiento de su exitoso single "La Diabla", el cantautor de música mexicana Xavi, vuelve con su nuevo himno sierreño de despedida titulado "Corazón de Piedra". El último lanzamiento del nativo de Phoenix, marca su primer sencillo de 2024 escrito por él y acompañado por otros escritores en la pista. En este nuevo single, Xavi refuerza su talento para escribir himnos de ruptura contundentes. Con su poderosa y característica voz atemporal respaldada por resonantes cuerdas de requinto, la nueva canción sierreña destila una historia relatable sobre la despedida de una examante.

Tu Name - Fuerza Régida

el grupo musical mexicano vuelve con un nuevo y fascinante vídeo musical para su exitoso single "TÚ NAME" de su nuevo proyecto "Dolido Pero No Arrepentido" que ha salido en su propio sello, Street Mob Records. Para celebrarlo, el grupo comparte un emocionante vídeo para su canción rompedora "TÚ NAME" dirigido por su amigo de la infancia y estrecho colaborador Miguel, que captura la vida del grupo.

Leyenda - Eme Malafe, Lefty SM

Eme Malafe está de vuelta con música nueva junto a Lefty SM. con un tema que busca honrar la memoria y el legado de uno de los raperos mexicanos más influyentes de los últimos tiempos. Leyenda es un tema cargado de emotividad y respeto, que nos da la oportunidad de volver a escuchar la voz de Lefty en una canción que además busca no solo recordar el impacto de la presencia de Lefty en la escena del rap mexicano, si no también celebrar su vida y contribuir a la cultura musical del país. La música de Lefty ha sido una inspiración para Eme Malafe y para muchos otros.

Origen - ElArturo (álbum)

El artista en ascenso, conocido por su sonido refrescante y que desafía los géneros, ha llegado con su nuevo álbum "Origen", el muy esperado material. Compuesto por 11 temas de su autoría, y una sorprendente versión de "Un Millón de Primaveras" de Vicente Fernández, "Origen" es una intrigante mezcla de diversos sonidos, fusionando pop contemporáneo y estilos alternativos con la colorida instrumentación característica de la música mexicana para crear una rica base que acompañan las divertidas y atractivas letras del talentoso cantante y compositor.

KTM - Jhayco, Bryant Meyers,Luar La L

.Los aclamados artistas de trap de la isla se unen para desatar su talento y resolver sus diferencias en esta nueva colaboración con Luar La L. El sencillo trata sobre andar en motocicletas KTM por las calles de Puerto Rico de noche, así como de mujeres y también sobre hacer algunos wheelies. El himno de seis minutos culmina con una grabación contundente de Jhay declarando que la guerra ha terminado, que "vamos a hacer millones juntos con nuestras letras".

Mimos - Nicole Zignago, Camilo

Mimos es el nuevo sencillo de la cantautora peruana Nicole Zignago, en colaboración con el hitmaker colombiano Camilo. Esta emocionante unión no sólo marca un hito en la carrera de Zignago, sino que también promete ser uno de los himnos pop de este primer semestre. Nicole estará este 26 de marzo en el panel de mujeres de Uforia Music, celebrating women’s history month.

La Que Puede Puede - Ca7riel, Paco Amoroso

“La Que Puede, Puede” repite hasta el infinito una voz grave que parece salida de un videojuego vintage de bajo presupuesto. Así comienza el primer adelanto de Baño María, el primer disco en conjunto que Ca7riel & Paco Amoroso lanzarán el 18 de abril. Después de la intro que suena como un mantra, el tema discurre en el (no) estilo al que el dúo nos tiene acostumbrados. Sobre una base de techno industrial, Ca7riel entrega las barras más percusivas y de flow directo mientras que Paco Amoroso lleva la melodía para el lado del dancefloor. Todo unido por un sinfín de referencias a expresiones de la cultura popular.

Diamante - Matt Paris, Joel Deleōn

"Diamante", es una poderosa colaboración al ritmo de un hipnotizante funk eléctrico en la cual se pueden apreciar los talentos distinguidos de ambos Matt Paris y Joel Deleōn. Con su fusión de versos en inglés y español, el tema muestra la voz sutil y característica de Matt Paris junto a la entrega dinámica de Joel Deleōn. La letra de la canción narra la admiración de ambos hacia las chicas que han logrado cautivar su atención con su belleza y esencia, invitando a los oyentes a sumergirse en su ritmo irresistible y encantador.

Enigma Norteño - ‘XX’ (álbum)

‘XX’ es un álbum compuesto de 16 temas. Contiene varias colaboraciones como Gabito Ballesteros, Joel De La P, Edgardo Nuñez, Carin León y Panter Bélico. De sus más recientes lanzamientos notables están “Tres Veces Te Engañé” con Carin León. “Arriba Las Manos” es el sencillo foco del álbum, junto a Gabito Ballesteros.

Colección De Recuerdos - Fonseca, Gilberto Santa Rosa, Chucho Valdés

En “Colección de Recuerdos”, las icónicas voces de Fonseca y Gilberto Santa Rosa, dos de los artistas más relevantes de la música actual, se unen magistralmente en un cadencioso y conmovedor bolero, matizado por el acompañamiento en el piano del compositor y arreglista musical cubano Chucho Valdés. Un bolero romántico que reflexiona sobre sueños y promesas no cumplidas, cuando se acaba el amor de pareja.

El Vecino - Carmen DeLeon

A Carmen DeLeon la visita cupido y nos cuenta todo con el lanzamiento de su más reciente sencillo, "El Vecino". Con un ritmo contagioso y letras llenas de picardía, la sensación del pop latino presenta su próximo éxito, en el que comparte la historia de tener un crush secreto por su vecino, dejándola sin palabras en su presencia. La canción combina el ingenio característico de Carmen con letras en Spanglish, creando su próximo éxito.

Cómo Le Hacen Los Dolidos - Paola Jara

Una canción de ranchera pura, "Cómo le hacen los dolidos" transmite una poderosa emoción en un relato con el que muchos pueden identificarse, ya que habla de las dificultades que podemos encontrar al intentar superar el dolor que da el desamor. La voz incomparable de Paola, luce imponente en esta pista, adentrándose en los rincones más profundos del corazón, con una sinceridad abrumadora.

Quemo Lento - Bodine (EP)