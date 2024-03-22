Track X Track: 'Quemo Lento' por Bodine

1. "Quemó Lento": "Esta canción es el ancla del proyecto, representa la cara del dolor y sufrimiento de un corazón roto y la sensación de quemarse lento. Cuando estaba en el momento de producción fue un poco difícil descifrar el resultado final, pero tenía la visión muy clara en que iba a ser una canción especial, casi todas las vocales fueron de la toma final".



2. “Nalgaje": "Es uno de mis temas favoritos del proyecto. Desde que BLVCK95 puso la pista, sabía que iba a ser una tremenda canción porque realmente es la temática favorita mía. No hay nada mejor que hablar de los atributos de una mujer y sobre todo cuando se trata de unas nalgas fenomenales. La canción es junto con un artista increíble de Ámsterdam, Zefanio, del cualsiempre fui fan porque su música es increíble. Le hice el acercamiento y en menos de una semana se montó de una y salió maravilloso".



3. "Timidez": "Es un tema sensual que muestra el concepto del EP, de quemarse apasionadamente. Me encanta porque es un afrobeat con toques de amapiano y fue una de las primeras canciones de las cuales empezamos a experimentar con ese tipo de batería. La letra es súper divertida, trata de perder toda la timidez, algo que yo personalmente soy, aunque muchaspersonas no lo piensen".



4. "Gistro mojao": "Este tema es unos de mis favoritos para bailar, el drop está construido de una manera súper hyped y la letra la llevé aclasificación R. Esta es una colaboración con un escritor súper duro de Puerto Rico - el Zailex - con quien pude enseñar mi lado salvaje. El artista es junto a LATENITEJIGGY, quien rompió esta canción. Nunca lo había escuchado a él de esta forma, es algo distinto".

5. "Bambi": "Esta es una canción que compuse hace como un año. Es corta, pero explica todo lo que tiene que explicar en ese minuto. Describe la sensación de quemarse lento, un dolor tan profundo que es inexplicable".

6. "Lo nuestro": "El primer sencillo que salió del proyecto y tuvo como ocho versiones diferentes, desde la versión más ‘stripped down’ a una más compleja con explosiones de sonidos diferentes. Trata sobre un recuerdo de una persona que quise mucho en donde la relación terminó siendo tóxica, pero aún queda un recuerdo bonito de ‘lo nuestro".