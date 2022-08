Uforia #NewMusicPicks: ¡Ozuna, Anitta, Maluma, Santa Fe Klan y BM traen música nueva!

¡It’s Santa Fe Klan's world and we are all just living it! Estrenando su quinto álbum de estudio, “Mundo”, el aclamado rapero mexicano nos da un vistazo dentro de su vida con este nuevo proyecto. Mediante 12 temas poderosos, distintos y versátiles, deja ver su lado más real al narrar historias de experiencias personales que ha vivido durante sus últimos años. El disco también cuenta con colaboraciones junto a Reik, Nanpa Básico y Tornillo.