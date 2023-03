Maluma habló por primera vez de Neymar y la relación entre Karol G y Feid

“A mí no me han funcionado esas relaciones con personas de la industria, cuando pasó el tema de Anitta, ella estaba comenzando su carrera y cuando la conocí nos gustamos mucho y todo. No puedo estar con ella porque hace lo mismo que yo. Me parece que uno necesita tener ese balance. Necesito una persona que sea lo contrario a lo que soy para que me mantenga los pies en la tierra y me pueda llevar a donde quiero ir”, finalizó el colombiano.