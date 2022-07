Conoce a KARD, el grupo de K-Pop que canta covers de Bad Bunny, Karol G y Rosalía

El nombre es una acrimonia de las palabras King, Ace, JokeR & HiDden. Según explicó BM, los cuatro miembros juegan roles como cartas de póquer: King, Ace, Black Joke R, y Color Joker. ¿Y la D? La agregaron al final en honor a su fandom Hidden KARD, porque ellos no estarían completos sin sus fans. Si falta la letra D, el grupo no tendría nombre, y si no estuvieran sus fans, ellos no existirían.