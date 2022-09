Uforia #NewMusicPicks: Natti Natasha, Wisin y Yandel, Don Omar, CNCO, Cravity y muchos más lanzan música nueva

Danny Ocean has done it again! Una vez más el reconocido venezolano nos trae otro tema que no dejaremos de escuchar. Titulado, “Bebe”, esta canción de amor con flow romántico y muy sensual, se basa en una conexión divina que existe entre dos personas. A través de sus letras muy sensuales, hará que te den ganas de amanecer junto a esa persona especial en tu vida.