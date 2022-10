Uforia #NewMusicPicks: Rauw Alejandro, Manuel Turizo, Don Omar, Jin de BTS, Wisin & Yandel lanza música nueva

¡This one is for all las chicas buenas out there! El “Rey de la música urbana”, Don Omar is back con una colaboración de ensueños junto al reconocido artista, Akon. En búsqueda de una chica buena, lanzan el tema “Good Girl”, el cuál trae un ritmo de merengue urbano que es perfecto para todas esas personas que les encanta bailar. Te aseguramos que su music video es uno que no te vas a querer perder. Check it out.