Uforia #NewMusicPicks: ¡Música nueva para celebrar el Mes de la Herencia Hispana!

Give it up for the birthday boy! Celebrando su cumpleaños número 16 a lo grande, Ramón Vega, llega con su new track, “El Sonorense”. Rompiéndola as usual, esta rola es un tributo a su familia, al igual que también honra a su tío fallecido Sergio “El Shaka” Vega, quien no solo cumple el mismo día que él, sino también fue quien hizo que Ramón descubriera su pasión por la música. Check it out.