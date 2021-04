Uforia #NewMusicPicks: ¡Los nuevos estrenos musicales llegan a encender el weekend!

Amor Tumbado- Alejandro Fernández, Natanael Cano



¡Arriba México! Uniendo a la nueva y vieja escuela del regional mexicano, los compas Alejandro Fernández y Natanael Cano, sorprenden con un junte de otro level. Estrenando una nueva versión del hit de Natanael , “Amor Tumbado”, han mezclado el sonido inigualable de ‘El Potrillo’ para darle un spin con sabor mariachi a este corrido que ya le ha dado vuelta al mundo. ¡Llénale de mensajes el whatsapp a tus amigos para que escuchen esta rola!

Ram Pam Pam- Natti Natasha, Becky G



¡DJ súbelo porque esta música nos encanta! 3 años después, la historia continúa, Natti Natasha y Becky G, se junta una vez más para romper en su new collab, “Ram Pam Pam”. Demostrando su female power, estas queens, llegan a cantarle a un chico que no supo valorarlas, que están mejor sin él. En el fun music video vemos un cameo de Prince Royce, así como lo hizo en el video de “Sin Pijama”. ¡Definitely que esta combi nunca falla!

Flowres- Arcángel, Farina



¡Una colaboración mágica y con mucho FLOW! Just in time para spring, Arcángel y Farina, debutan su tan anticipado EP, “Flowres”. A través de sus increíbles temas, este dúo nos deja disfrutar de un hermoso jardín que desde hace un tiempo sembraron y en el cuál han logrado cosechar muchos temazos para regalarle a sus fans. Making history se convierten en los primeros artistas del sexo opuesto del género urbano en lanzar un proyecto así en conjunto.

Cumbia A La Gente- Guaynaa, Los Ángeles Azules



¡Cumbia pa’ que mueva, cumbia pa’ que goce! Un gran fanático de este género, Guaynaa invita a los grandes de la cumbia sonidera, Los Ángeles Azules, para colaborar en su explosive single, “Cumbia A La Gente”. A través de este temazo buscan honrar este estilo de música que a lo largo de los años ha tenido el poder de curar y ayudar a muchas personas en tiempos difíciles. Al escucharlo seguro que te olvidaras de tus problemas y disfrutarás el presente.

Obviamente- Corina Smith



¡Obviously que you are going to love lo nuevo de Corina Smith! Esta princess venezolana viene a demostrar su lado pícaro y atrevido con su nuevo tema, “Obviamente”. Compuesto de un catchy pop beat mezclado con reggaetón, this song relata una de sus experiencias románticas más electrificantes y con esto busca inspirar a otras mujeres ha explorar ese lado más divertido y sensual de su feminidad. ¡Escúchala, báilala y disfrútala junto a esa persona especial!

Krack Season 3- Lenny Tavárez



What a surprise! Lenny Tavárez viene a motivarnos a salir de nuestra routine con el estreno de la tercera temporada de su álbum “Krack”. Agregándole un poco de perreo a nuestro playlist lanza sus tres sencillos, “Sorpresa”, “Rutina” y “Me Enamora”. Esta season también cuenta con la participación de sus grandes colegas, Kevvo, Zion & Lennox y Alexis y Fido. Así que ponte tus dancing shoes on porque esta noche sin duda se perrea.

Dancing on Dangerous- Imanbek, Sofía Reyes, Sean Paul



Live life to the fullest! Así nos inspira el DJ ruso, Imanbek, junto a Sean Paul y Sofía Reyes en el video oficial de su soon to be summer smash, “Dancing on Dangerous”. Irradiando good vibes, el videoclip se entorna en Sofía Reyes y el actor Alosian Vivancos, quienes muestran una química explosiva al disfrutar de un viaje por el desierto. Turning the heat up, los vemos gozándola y getting cozy together. ¡No te lo puedes perder!

De Rodillas- Leonel García, Dani Martín, Pedro Capó



¡You are going to fall on your knees al escuchar lo increíble que esta este tema! Leonel García se une a Dani Martín y Pedro Capó para estrenar su powerful song titulada, “De Rodillas”. Esta canción se trata sobre la necesidad de un cambio por parte de los hombres en torno a la equidad de género y quieren motivar a cada uno de ellos a poner de su parte. Al ver su music video podemos observar cómo otros reconocidos artistas masculinos se unen con ellos.

Si Lo Hice y Que- Carin Leon



¡Si lo hizo no fue por venganza, sino por gusto! Carin Leon enciende las redes con un tema que le tocará el corazón a muchos. Titulada, “Si Lo Hice y Que”, esta rola se basa en cómo él le es infiel a su pareja tras descubrir que ella le está siendo infiel primero. En su video musical vemos cómo ella le reclama tras darse cuenta, pero él le demuestra que el karma siempre regresa. Este espectacular sencillo formará parte de su upcoming album.

Dame Un Chance- JFab y Paola Fabre



¡Llegaron los que hacían falta! El dúo de bachata originario de New Jersey, JFab y Paola Fabre, regresan con su sensual bachata, “Dame Un Chance”. Fusionando sus increíbles voces con un ritmo sexy, nos cantan sobre pedirle la oportunidad a una persona especial para pasar un rato a solas. Tras 10 años de matrimonio estos love birds por primera vez muestran su lado íntimo en un music video. ¡Es un must para escuchar!

Perreo De La Mata- Carlos Arroyo



¡Alístate porque este perreito te hará querer irte de party! El talentoso, Carlos Arroyo, llega nuevamente a romper con un new single llamado, “Perreo De La Mata”. Deslumbrando con un sonido 100% de reggaetón, este puertorriqueño relata mediante sus líricas la historia de una chica llena de maldad que solo le gusta vacilar e ir a la disco a pasarla bien. So get ready porque esta noche se baila al ritmo de esta jam.

New Artist

9 de abril (ÁLBUM)- Janco La Melodía Perdida & Oda



¡Un nuevo dúo en el género urbano que viene a takeover the world! Conoce a Janco ‘La Melodía Perdida’ & Oda, los quiénes hace aproximadamente seis meses decidieron dejar sus carreras como solistas y formar un grupo juntos. Lanzando su primer disco, “9 de abril”, vienen a demostrarle al mundo que they are here to stay con música que les va a encantar a todos, sin importa su music taste.