Uforia #NewMusicPicks: ¡Los estrenos musicales más calientes have arrived!

DesAMORfosis (Álbum) - Thalía



¡Sírvete un mojito porque hoy se celebra el lanzamiento del álbum “DesAMORfosis” de Thalía! Refrescándonos con más de 10 new jams, esta latin pop queen, nos regala un disco muy honesto con el cual lleva a todos los oyentes a través de una aventura amorosa y todos sus altos y bajos. Este project cuenta con colaboraciones top e incluye algunos de sus más recientes hits como “Tick Tock” featuring Farina y “La Luz” featuring Myke Towers.

Te Reto - Alexis y Fido, Yandel



¡1… 2… 3… te retamos a escuchar esta song sin mover tu esqueleto! ‘Los Reyes del Perreo’, Alexis y Fido y Yandel, se juntan para lanzar su perreito sensual y coqueto, “Te Reto”. Esta canción viene cargada de letras seductoras que se tratan de retar a alguien que te gusta, a bailar pegadito contigo y ver lo que puede suceder después. Sin duda de que ya extrañábamos a este junte. ¡No te lo puedes perder!

Loco - Justin Quiles, Chimbala, Zion & Lennox



¡La canción del verano que viene a dejar a todos CRAZY! Irradiando summer vibes, Justin Quiles, trae el heat esta semana con su canción veraniega y tropical titulada, “Loco”. Acompañado de los talentosos Chimbala y Zion y Lennox, han fusionado el ritmo dominicano con el puertorriqueño, para componer un beat pegajoso que encapsula a la perfección los sonidos de las islas caribeñas. ¡Esta colaboración promete poner a todos a bailar all summer long!

Te Necesito - Khea, María Becerra



We need you to listen to this song! Buscando llevar sus raíces argentinas por todo el mundo, Khea se une con su compatriota María Becerra para deleitarnos con su nuevo tema de desamor, “Te Necesito”. Abriendo sus corazones, mediante líricas profundas y sentimentales nos cantan sobre esos amores que, al estar juntos, se causan más daño, pero a la misma vez se mueren si no están juntos. ¡Definitivamente, estos dos siempre la rompen!

Tanto Calor - Maia Reffico



It’s getting hot in here! Haciendo la temperatura subir, la cantante y actriz argentina Maia Reffico, debuta su single, “Tanto Calor”. Con un ritmo soulful, powerful y groovy, esta princess deja ver su lado más sensual con este tema flirty, que se trata de tener una química explosiva con alguien y que cuando pasan tiempo a solas, el calor se siente. Deslumbrando con sus smooth vocals, esta jam es perfecta para dedicar a esos amores de verano.

Ponte Pa’ Mi - Deorro, Jon Z



¡Dos fuerzas que se unen y crean magia! El productor multi platino y EDM DJ, Deorro, sigue haciendo historia con esta colaboración increíble junto a Jon Z. Lanzando el tema, “Ponte Pa’ Mi”, estos boys presentan algo verdaderamente único, innovador y memorable. Fusionando los sonidos del EDM con ritmos de reggaetón han creado un tema que romperá barreras y les darán ganas a todos de irse a dance a un festival.

Millonario Remix - Messiah, Ozuna, Nicky Jam



¡Nos ganamos la lotería con este próximo junte! Estrenando el remix de su canción, “Millonario”, Messiah regresa tras 3 años de ausencia con un bang junto a Ozuna y Nicky Jam. Con expensive lyrics y un luxury beat, este trío fusiona sus talentos para crear un tema that is definitely worth a million bucks. Este increíble comeback del dominicano demuestra que él está ready para romperla de nuevo.

Fragancia - Juhn, Jay Wheeler



¡Qué rico huele esta canción! Juhn “El Allstar” se une a Jay Wheeler “La Voz Favorita” para estrenar su temazo, “Fragancia”. Con esta canción de aroma romántico, este dúo de boys le cantan a una chica que los trae locos, que ellos no la han podido substituir o sacar de sus cabezas, sin importar con cuántas otras mujeres estén. Aunque la llaman y no les contesta, ellos siguen insistiendo para ver si ella todavía esta dispuesta a verlos again.

Soy Buen Amigo - El Fantasma



¡Y si de algo estamos seguros, es que El Fantasma is a good friend! Estrenando su nueva rola, “Soy Buen Amigo”, este ícono del regional mexicano no pierde tiempo para demostrarles a todos que él siempre esta allí para ayudar y proteger a los que quiere. Este tema formará parte de su upcoming album y promete tener el mismo éxito de temas como “Palabra de Hombre” y “El Circo ”. ¿Y tu eres un buen amigo?

Jugaste A Perderme - Peter Nieto, RKM & Ken Y



¡Si estás sufriendo del corazón roto, then, this is your song! Peter Nieto estrena la versión urbana de su balada, “Jugaste A Perderme”. Esta vez invita al exdúo RKM & Ken Y, quienes al escuchar sus letras se sintieron atraídos por el romanticismo y la caballerosidad que contienen. Regalándole una canción a todos sus fanáticos que en estos momentos están suffering por amor, esta canción se trata de alejarte de una relación que ya no sirve.

Pimienta - Elena Rose



¡Elena Rose vino a ponerle sabor a nuestro playlist con su tema, “Pimienta”! Deslumbrando con su energía mágica, actitud feroz y girl power vibes, esta talentosa cantautora deleita con un breakup anthem que se trata de ser engañada por un player, pero en vez de lamentarse agrega una dosis de empoderamiento y le demuestra a ese chico que ella vale mucho más que él. Cántala a todo pulmón y recuérdate que lo que no sirve, se bota.

New Artist

Imposible (Remix) - Blessd, Maluma



¡Un junte hecho en Medellín! Blessd, el artista colombiano que tiene a todos hablando de él, sorprende con una colaboración junto a su compatriota e ícono del género urbano, Maluma. Debutando el remix de su hit, “Imposible”, este dúo demuestra la importancia de apoyar a las nuevas generaciones y motiva a todos esos jóvenes a luchar y trabajar por sus sueños porque nada en la vida es imposible. ¡Este éxito seguro llegará a todos los rincones del mundo!

