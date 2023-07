Uforia #NewMusicPicks: Karol G, Ryan Castro, Peso Pluma, Gerardo Ortiz y Emilia lanzan música nueva

¡Leave it up to Residente para hacer un tema de 9 minutos! Acompañado nada más que de un “Bajo y Batería”, el puertorriqueño nuevamente está dando de qué hablar con este new single. Con ritmo de hip hop al estilo de los 90’s, René tira barras tras barras para hablar sobre ciertas injusticias y también aprovecha para mandarle algunos mensajitos a ciertas personas de la industria. Si no lo has escuchado, es un must para hacerlo.