Uforia #NewMusicPicks: ¡Junio está por terminar, pero la música nueva no para!

¡No one can mess with these chicas! Mariah Angeliq trae otro perreito up her sleeve junto a la argentina, Maria Becerra y la española Bad Gyal. Bajo el nombre, “Bobo”, esta canción that samples el icónico tema, “No Scrubs” de TLC, es un girl power anthem para dedicarle al “Bobo” de tu ex que te sigue llamando, y demostrarle que no necesitas a alguien como él porque no te hace feliz. ¡Súbele al volumen y cántala a todo pulmón!