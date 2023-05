Uforia #NewMusicPicks: Juanes, CNCO, Peso Pluma, Tego Calderón, Emilia lanzan música nueva

Who is cutting the onions? Los heartthrobs de CNCO have officially launched su último tema juntos como grupo and we are not ok. Titulada, “La Última Canción”, este single es una despedida hacia sus fans para agradecerles por todo el apoyo que les han brindado durante estos años y dejarles saber que cantarles para ell@s fue su mejor logro. ¡Definitely, pondrá a l@s CNCOwners muy sentimental!