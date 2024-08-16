Uforia #NewMusicPicks: Grupo Firme, Santa Fe Klan, Kenia Os, Kapo y más estrenan música nueva

Chula - Grupo Firme y Demi Lovato

PUBLICIDAD

Grupo Firme, colaboraron en un sencillo bilingüe con Demi Lovato. Un energético tema a dueto que cantaron en vivo la semana pasada en un concierto en Austin como parte de su gira extendida, La Última Peda Tour 2024. Una canción que sin duda va a encender las pistas de baile.

Problemas - Santa Fe Klan

Santa Fe Klan, continúa generando expectativa para su próximo álbum “Blanco y Negro” con el lanzamiento de su último sencillo. Este tema es una representación cruda y sin filtros de las duras realidades que se enfrentan en las calles, abordando temas de ansiedad, adicción y las luchas de la vida en el barrio. "Problemas" destaca por sus letras intensas y su tono oscuro, reflejando la esencia cruda de la música de Santa Fe Klan. La canción está impulsada por un cautivador ritmo de trap, con una mezcla distintiva de acordeón y rascados pegajosos que amplifican su impacto emocional.

Replay - Kenia Os

La estrella en ascenso del pop mexicano, lanza su sencillo más sorprendente hasta la fecha, “Replay”, en colaboración con Steve Aoki, DJ de renombre mundial. Este palpitante tema de EDM demuestra la versatilidad de Kenia y forja su lugar en la escena musical mundial. Con el estilo de producción característico de Steve Aoki, “Replay” captura la esencia de una noche inolvidable en la pista de baile, invitando a los oyentes a unirse a la diversión sin fin hasta que salga el sol.

Uwaie - Kapo

Así como “Ohnana” significa “confía, todo va a estar bien” en el idioma de Kapo, el artista crea “Uwaie”, una nueva palabra que en su diccionario traduce “estoy enamorado de ti”. Con esta canción, Kapo quiere cantarle a las mujeres, quiere hacerles saber que para él, las mujeres son amor, son vida y busca destacar el rol que cumple cada una como mamá, hermana, hija, amiga, pareja, etc, con el fin de llevar a “Uwaie” al significado universal del amor.

.

PUBLICIDAD





Cali Buenaventura - Mike Bahía

Mike Bahía, regresa a sus orígenes con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Cali Buenaventura", una poderosa fusión de salsa que rinde homenaje a su ciudad natal, Cali. La canción cuenta con la participación de DFZM, un prodigio del rap de 19 años originario de Buenaventura, que está causando un gran impacto en la escena musical urbana con su estilo innovador y talento indiscutible. Este lanzamiento es fruto del recientemente estrenado documental de Mike Bahía, Calidosa City, una profunda inmersión en las raíces y el alma de esta vibrante ciudad.

Eden - Eden Muñoz

El esperado álbum de Eden presenta una mezcla de música mexicana que honra las raíces del género y al mismo tiempo adopta cambios que reflejan la cultura. El álbum de quince temas abarca Indie Folk, Country, Rock n Roll, Corridos, Banda y Cumbia. La trayectoria musical de Edén ha permitido que las masas acojan con satisfacción su evolución musical, elogiándole por ir más allá sin dejar de ser fiel a los sonidos fundamentales de la Música Mexicana. Además, este mes iniciará su gira por Estados Unidos y México, haciendo paradas en varias ciudades emblemáticas. Traigo Saldo y Ganas De Rogar, es un tema melódico de banda, con una letra angustiosa y visuales fuertes.

Si Ya Me Voy - Jessi Uribe

Jessi Uribe, uno de los grandes referentes de la música popular colombiana, regresa con una propuesta que promete resonar profundamente. "Si Ya Me Voy" es un tema cargado de emociones que refleja la madurez artística de Uribe y su capacidad para abordar temas trascendentales con sensibilidad y autenticidad. En colaboración con el gran cantautor mexicano Joss Favela, Uribe presenta una obra que fusiona lo mejor de dos tradiciones musicales, creando una pieza que destaca por su calidad lírica y su resonancia emocional, en la que ofrece una perspectiva reflexiva sobre la vida, explorando el valor de los momentos compartidos y la importancia de las relaciones humanas.

I Got It - Ha*Ash

Buscando reconectar con sus raíces country las hermanas de Ha*Ash se fueron a Nashville, cuna del género. Ahí quedaron enamoradas de las tradicionales fiestas en los bares. Con su nuevo sencillo –completamente en inglés–, “I Got It”, el dúo de hermanas mexicoamericanas te dejan el ánimo arriba para salir de fiesta con amigas.

ATP - Nsqk

El visionario artista mexicano Nsqk despliega plenamente sus procesos creativos en "ATP" (Aún Te Pienso), su segundo álbum de estudio. Presentado en forma de un "mixtape", el disco cuenta con 17 tracks, en donde el vanguardista cantautor y productor se pasea con indudable maestría por géneros musicales como el rap, pop, reguetón, R&B, y hasta regional mexicano, los cuales fueron vehículos melódicos para hablar de la añoranza al sentir o recordar a algo o alguien que ya no está presente en su vida.

La Llamada - Yeison Jiménez

El cantautor que ha conquistado el panorama de la música regional colombiana, regresa con una canción que promete dejar huella. Este tema, cargado de una emotividad desbordante, relata la historia de un hombre que, en su búsqueda por redimirse, lucha desesperadamente por recuperar el amor que una vez fue suyo. Parte del EP Invicto, "La Llamada" explora la vulnerabilidad humana y promete convertirse en un referente para aquellos que han vivido la agonía de un amor perdido.

Báilalo, Muévelo, Gózalo - Banda Güegüense

La agrupación emergente con profundas raíces nicaragüenses radicada en Miami, presenta su más reciente sencillo titulado “Báilalo, Muévelo, Gózalo”. Este tema es una muestra de la versatilidad y el carácter innovador que caracteriza a la banda, combinando la esencia del tradicional Palo de Mayo, una danza afro-caribeña de Nicaragua, con los vibrantes ritmos del rap y melodías de metales al estilo dominicano, creando así un sonido único y de atractivo internacional.

Amarilys - Oal

Una canción de desamor donde el puertorriqueño abre una puerta no solo a sus experiencias sino también a sus influencias musicales. El tema, que habla sobre el amor no correspondido, está inspirado en el poema "Cruda Amarilli" (1589) del poeta y dramaturgo italiano Giovanni Battista Guarini. Como si de un viajero del tiempo se tratara, cruzando, y trazando paralelismos con sus experiencias de adolescencia, Oal crea una desgarradora historia a través de ritmos urbanos y delicados destellos sonoros originarios de Japón, un país que continúa marcando línea en el proceso creativo del puertorriqueño.

Otros recomendados