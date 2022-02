Uforia #NewMusicPicks: ¡Comenzamos el mes del amor con música que enamora!

We will throw ourself a “Pity Party” while listening to this song all night! La korean queen, Jamie, está ready para arrasar con todas las plataformas con el estreno de su second single del 2022. Irradiando girl boss vibes, con esta disco-pop song Jamie quiere mostrarles a todos esos que están pasando un momento vulnerable, de que en la vida hay veces que debemos have fun and throw a “Pity Party” para poder superar todo eso que nos duele.