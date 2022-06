Uforia #NewMusicPicks: ¡CNCO, Duki, El Bebeto, Ingratax y KARD estrenan música nueva!

This release is ON FIRE! Después de una exitosa carrera como productor, Cozy retoma su carrera como cantante con el lanzamiento de su tema, “Le Gusta”. Acompañado de Fuego, este dueto demuestra la dualidad de su arte al contar la historia de una chica quien parece vivir entre dos mundos, el día y la noche, el bien y el mal. Enseñando que no hay nada that he can’t do, Cozy is ready to keep taking over the music industry by storm.