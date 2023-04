Uforia #NewMusicPicks: Christian Nodal, Jhayco, Eslabon Armado, Jay Wheeler y Thalía lanzan música nueva

¡This one's for all the MAMI CHULAS out there! Creando the perfect summer anthem, Jhayco se une a Quevedo para ponernos a bailar a todos con su tema, “Mami Chula”. Demostrando su modo rockstar esta canción es una serenata para conquistar a esa chica que vuelve a todos locos en el club e invitarla a pasar una noche juntos con ellos en su suite. Fusionando sus sonidos, estos dos definitivamente son unos rockstars.