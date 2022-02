Uforia #NewMusicPicks: ¡Celebra tu Valentine 's Day week con música nueva!

This one’s for all the single people out there! Launching her first single of the year, TXNA, llega just in time para celebrar este 14 de febrero con el estreno de su not-so-typical Valentine’s single,“Que Malo Tu Eres”. Dedicado para todas esas personas quienes en estas fechas están sufriendo por amor, con esta canción, this artist on the rise canta sobre esos momentos oscuros que suceden cuando estamos pasando por un heartbreak. ¡No te la puedes perder!