Uforia Review: J Balvin “Niño Soñador”

“En la Tierra una mansión, pero vivo en un avión fingiendo tocar el cielo. También, yo tengo una depresión que no tiene solución ni con todo lo que tengo.”- ¡Wow! esas líneas llegaron hasta lo más profundo de mi corazón y aunque no tengo ni la mansión ni el avión, me siento identificada con el dolor de a veces sentir que intento volar tan alto que olvido lo maravilloso que es tener los pies sobre la tierra y tener la paz para disfrutar de las cosas cotidianas, las reales, las que de verdad importan.