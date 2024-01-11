Emilia y Nathy Peluso se convierten en supernovas en su nuevo tema, “JET_Set.mp3”

Demostrando que son el “paraíso hecho en mujer” y “la mejor carne importada de Argentina”, las compatriotas Emilia y Nathy Peluso, team up para crear the ultimate girl power collab con el estreno de su tema, “JET_Set.mp3”. Dejando claro que they mean business, estas superstars nos llevan en un viaje por su matrix con letras empoderadoras que demuestran que ellas tienen negocios que hacer y no tienen tiempo para lidiar con absolutamente nadie más.



Este lanzamiento es parte del álbum, “.mp3” de Emilia, con el que cerró con broche de oro el 2023, al debutar como el álbum femenino número 1 del mundo y estableció récords con más de 356 millones de reproducciones. La argentina de los ‘brillitos en los ojos’ también hizo historia con su “Tour.mp3” al convertirse en la primera artista global en vender exitosamente todas las entradas para 10 shows en el Movistar Arena en tan solo 10 horas.