Uforia #NewMusicPicks: Becky G, Peso Pluma, Jhayco, Emilia, Carin León estrenan música nueva

¡El regreso de un ICON! Conocido por muchos como el “padre del reggaetón”, Vico C nos sorprende con su regreso a la música con el debut de su poderoso tema, “Pregúntale A Tu Papá Por Mi”. Haciendo un comeback a sus raíces del rap latino, este single se basa en exponer su posición y opinión acerca sobre la situación actual del género urbano. Killing it con sus lyrics as always, esta leyenda is back and better than ever.