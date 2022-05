Uforia #NewMusicPicks: Becky G, Carlos Vives, Feid y Woosung traen música nueva para tu playlist

This EP is truly a work of art! El heartthrob de la banda The Rose de South Korea, Woosung, llega para derretirnos with sus smooth vocals con el lanzamiento de su mini álbum, “Moth”. Es mediante four new english tracks, que él se enfoca en esa transformación, change and rebirth que todas las personas solemos atravesar algún día en nuestras vidas. Con sus inspiradoras lyrics, este EP is dedicated para todas esas personas que demuestran su verdadera belleza cuando la luz shines on them.