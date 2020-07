Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡New music para todas las edades!

Relaciones- Lunay

Te Mueves- Zion y Lennox, Natti Natasha

Anaranjado- Jowell y Randy, J Balvin

Baby Shark- Mini Stars, Pinkfong, Luis Fonsi

Querida- Piso 21, Feid

No Bailes Sola- Danna Paola, Sebastián Yatra

¡Agarra a esa persona que te gusta porque con esta song no te darán ganas de bailar alone! Este dúo por fin lanza su tan anticipada colaboración y sin duda que ha superado todas nuestras expectativas. Este temazo es una canción de amor en el que ambos se confiesan el uno al otro sus sentimientos de querer estar juntos e intentan que cada uno deje a su pareja que no le corresponde. ¡Es un must para escuchar!

Gracias A Ti- Yeison Jiménez, Silvestre Dangond

Tiempo De Celebrar (Álbum)- Rubén Salazar

La Ducha- Elena Rose



¡Elena Rose just dropped the perfect song para escuchar en “La Ducha”! This talented boss lady nos trae esta week un tema con un ritmo suave y sensual pero muy pegajoso que no sacarás de tu mente. Con su melódica voz, nos viene a deleitar con líricas que hablan sobre el amor propio y el tomar control de tu propio placer. Este tema producido junto a los Honeyboos demuestra que esta guerrera de la luz is ready to shine her light and talent all over the world.