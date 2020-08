Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Agosto has arrived y viene cargado de música nueva!

Pa’ La Cultura- Human(X), David Guetta, Thalía, Abraham Mateo, Sofía Reyes, Manuel Turizo, De La Ghetto, Zion & Lennox, Lalo Ebratt, Maejor

¡Únete al movimiento, let’s change the world together! La iniciativa filantrópica global Human(X) creada en colaboración de NEON16, Tommy Motola y MITH Media, trae su primer sencillo debut “Pa’ La Cultura”. Juntando a 10 de los artistas más TOP, se unen a rendirle homenaje a cada una de sus culturas creando un tema que nos unifica a todos en el mundo. Los ingresos serán donados a la organización, National Day Laborer Organizing Network, quienes buscan ayudar a las comunidades de inmigrantes afectadas por el COVID-19.



Fascinada- Lali

¡Alístate porque este tema sin duda que te va a fascinar! Esta week, Lali nos viene a deleitar con su nueva canción, “Fascinada”. Con un sonido nuevo e innovador, que mezcla pop beats con reggaetón y dance hall, este tema se trata sobre un encuentro amoroso que la vuelve loca y le da vida. El sexy video musical filmado en España, irradia modern mermaid vibes y te cautivará con toda su magia. ¡No la dejarás de escuchar!

Mera Ma- Cauty, Alexis y Fido

¡Este tema viene on FIRE! El puertorriqueño cantautor y productor, Cauty, trae su primer sencillo bajo la disquera Universal Music Latin Entertainment y viene acompañado del emblemático dúo, Alexis y Fido. Incluyendo icónicas letras de las canciones “El Tiburón” y “Mala Conducta” del dúo, han logrado crear la combinación perfecta entre el new and old school reggaetón. Con un beat cargado de tremendo flow, esta song te pondrá en mood de fiesta.

Viva El Perreo (Álbum)- Jowell y Randy

¡It’s oficial, Jowell y Randy declaran HOY (agosto 7) como el “Día Internacional Del Perreo”! Y para celebrarlo como se debe lanzaron su álbum titulado “Viva El Perreo”. Compuesto de 14 canciones, este disco viene cargado con colaboraciones de alto calibre como J Balvin y Don Omar. Además, cuenta con la participación de Bad Bunny como productor bajo el apodo de San Benito. ¡Te pondrá a perrear donde sea que estés!



Papás- Mau y Ricky

¡Felicidades a los hermanos Mau y Ricky por convertirse en “Papás” de su nuevo tema! Este tan anticipado bebé introduce un nuevo sound para el dúo en el cual combinan ritmos punk-rock con el reggaetón. Creando un ritmo pegajoso, nos relatan la realidad de lo que sucede cuando llega la hora de conocer a los suegros y atacan los nervios por tener miedo a quedar mal con ellos. Su old school inspired music video es un MUST para ver.



Aquí Yo Mando- Kali Uchis, Rico Nasty

¡Aquí manda Kali Uchis y está canción lo comprueba! En collab con la rapper, Rico Nasty, estas queens nos traen un iconic anthem. Con este tema nos dejan claro, que en sus relaciones mandan ellas y si a su pareja no le gusta, siempre hay otro llamando por ellas. Mediante sus lyrics podemos admirar su girl power and how no one should mess with them.



Vuelves- Carlos Rivera

¡Carlos Rivera vuelve a sorprendernos! El cantautor mexicano, compartió la gran noticia de su nuevo proyecto, “Si Fuera Mía”. Creado durante la cuarentena, eligió 7 de sus canciones favoritas de otros colegas y decidió grabarlas con su voz y guitarra, demostrando como sería su versión si esos temas fuesen de él. This week lanza su interpretación del hit “Vuelves” de la española Rozálen. Cada semana lanzará un nuevo tema.

En El Último Trago- Leonel García, Cyrille Aimée

¡Estarás escuchando está canción “En El Último Trago”! Leonel García se une a la artista de jazz, Cyrille Aimée, para regalarnos una nueva versión de esta leyendaria canción del ícono mexicano, José Alfredo Jiménez. Poniéndole pausa a sus pop-baladas, Leonel rinde tributo a sus raíces, convirtiendo el famoso tema, en un increíble acústico. Este será el primer sencillo de su próxima producción, concluyendo su importante trilogía, “Amor Pasado”.



Para Qué Me Las Diste- Banda Los Recoditos, Grupo Codiciado

¡Otro junte para la historia! Banda Los Recoditos y Grupo Codiciado presentan su segundo tema juntos, “Para Qué Me Las Diste”. La canción se trata sobre unos amantes, en la cual el hombre termina enamorándose de la mujer, pero ella le confiesa que siempre serán amantes porque ella nunca va a dejar ir a su pareja. Tristemente el termina solo y despechado. ¡Definitivamente es la canción perfecta para desahogar tus sentimientos!



Lo Mejor Ya Va A Venir- Reik

¡No te preocupes “Lo Mejor Ya Va A Venir”! El grupo, Reik, continua el regreso de sus baladas, este tema es la continuación de la historia de amor vista en su primer sencillo. Esta vez nos cantan sobre los desafíos que la pareja experimenta y el temor que tienen de perderse. Mediante sus letras representan el sentimiento de esperanza y solidaridad a los “héroes sin capas” que arriesgan sus vidas para el bienestar de otros durante la pandemia.

Si El Mundo Se Acabara- LAGOS, Jambene

¡Venezuela in the HOUSE! El dueto LAGOS junto a su compatriota Jambene nos traen una colaboración que te dejará speechless. Este tema que nace durante la pandemia se basa en un amor durante tiempos de crisis e incertidumbre, que demuestra que hay que aprovecha todas las oportunidades antes que sea muy tarde. Rindiéndole homenaje a la influencia de Quincy Jones en su música, nos traen un pop-funk que te va a encantar.

Azules Reflejos- Adriana Ríos (EP)

¡La espera a terminado, el nuevo EP de Adriana Ríos is officially out! Conocida como una de las nuevas voces femeninas del Regional Mexicano esta tijuanense nos trae su nueva producción, “Azules Reflejos”. Grabado en VIVO desde el Valle de Guadalupe en Baja California, viene compuesto de 4 canciones inéditas y 2 covers. Al escucharlo te darás cuenta porqué está arrasando en la industria de la música.

Uforia Debut: “No Es Pecado”- Domino Saints, Sharo Towers

¡“No Es Pecado” tener este hit on repeat! El bilingual dúo, Domino Saints, nos presenta el último sencillo de su álbum debut “Island Kings”. This song fue producida junto al exitoso productor, Sharo Towers, quién vino a ponerle su special touch para crear un sonido incomparable. Mediante sus líricas, nos relatan lo que sucede cuando nos enamoramos profundamente de nuestra media naranja, dejándonos llevar sin tener que pensarlo.

Labios Rotos- Morat

Tu Castigo- Maria Angeliq, Lyanno

Muy Mal- Jona Camacho

Before Love Came To Kill Us- Jessie Reyez

Vida Peligrosa- Kanales

Una Viejita Lloraba- David Lara y Su Grupo Karma

Mi Estilo De Vida II- Ñejo, Kenai, Miky Woodz, Rauw Alejandro, Arcangel, Myke Towers, Nengo Flow

Besitos En La Boca- Delvalle

Los Inadaptados- La Ventaja, Alfredo Olivas

Ni Bueno, Ni Malo- Colocho y Su Eminencia

Top Gone- Lil Mosey, Lunay

Ni Santa, Ni Bueno- Peter Nieto, Eva Davis

Persia- Joseph El De La Urba

