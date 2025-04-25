Uforia New Music Picks: Wisin, Kapo, Juanes, Alejandro Fernández, Cazzu y más

Luna - Wisin, Kapo

¡Ay, ay, ay! Los dueños de la escena urbana presentan “Luna”, un tema que cuenta con un sonido fresco y un mensaje profundo que te eleva todos los sentidos. Esta canción cuenta con la producción de Daramola, junto al reconocido dúo Los Legendarios y combina el estilo clásico de Wisin con la unmatchable energy de Kapo, marcando una fusión de generaciones que rompe barreras musicales como resultado. En el formato de una oda al amor y la admiración por la mujer, nos entregan un afrobeat con influencias urbanas. An experience you can’t miss!

Una Noche Contigo - Juanes

Con alma de bolero y corazón de soul, esta canción es definitivamente una serenata moderna, en la que Juanes le canta a esa magia de enamorarse de una persona desconocida y descubrir en un solo instante que es el amor de tu vida. Como detalle especial, te cuento que el propio Juanes fue quien diseñó la portada del sencillo, basándose en los personajes del video musical, lo que le da a este lanzamiento un carácter aún más personal.

Latinaje - Cazzu (álbum)

La Jefa knew her assignment and did not miss! Llevándonos en un viaje sonoro que rinde tributo a la diversidad cultural de América Latina — Cazzu finalmente estrena LATINAJE, su nueva producción discográfica. A lo largo de 14 canciones, este álbum aborda diversos géneros musicales como el tango, folklore, bachata, corrido tumbado, y hasta el merengue a través de cada tema. From the first song to the last, es evidente cada intricate detail deja en evidencia que Cazzu is a mastermind que hit by hit, nos envuelve con su sonido en cada etapa musical de su carrera.

WASSUP - Young Miko

¡WASSUP, it’s Baby Mi bringing on the heat! Giving us her new solo single of the year, Young Miko sets us up for a successful weekend con su unmatchable flow. En conjunto de bajos potentes, fiery rhymes and an unapologetic sound & vibe, nos transporta a su Y2K era a lo Baby Miko. However, lo más icónico de esta canción es que cuenta con una interpolación del coro de “Lollipop” de Lil Wayne que as soon as you hear it, you will recognize it. Before the song ends, you’ll want to hit replay and it will leave you nostalgic de su OG Trap Kitty sound leaving everyone OBSESSED!

De Rey A Rey - Alejandro Fernandez (Album)

The wait is finally over! Luego de una larga y anticipada espera, El Potrillo nos presenta su newest album 'DE REY A REY,' producido por Edén Muñoz y grabado en vivo desde La Plaza De Toros La México. Esta producción es más allá que un álbum, es una profunda declaración de amor y respeto hacia la inigualable trayectoria de su padre, Don Vicente Fernández, quien dejó una huella imborrable en su vida y la música ranchera. A través de 27 canciones, ¡te enamorará con cada tema y unlocking memories del baúl de tu vida!

Carteras Chinas - Elena Rose, Camilo, Los Ángeles Azules

¡Una canción para TI! The collab we never knew we needed, alegrándonos nuestro fin de semana — Elena Rose, Camilo y Los Ángeles Azules nos presentan “Carteras Chinas”, su más reciente colaboración. Through an upbeat rhythm que hará a tu corazón bailar, Elena Rose y Camilo unen sus sonidos mientras se adaptan al mundo musical de Los Ángeles Azules. Con una letra dulce y juguetona, your heart will melt y te transportará de Iztapalapa a Colombia y Venezuela, caballeros!

Amista - Blessd, Ovy On The Drums

Esta canción refleja la profundidad emocional de Blessd como nunca antes, fusionando letras cargadas de sentimiento con los ritmos irresistibles del reggaetón. Escrita junto a Keityn, el trío continúa redefiniendo el sonido y la esencia de la música urbana latina para una audiencia global. A través de versos crudos y vulnerables, Blessd abre su corazón a un amor perdido, reflexionando sobre errores, añoranza y la esperanza persistente de una reconciliación. Este tema demuestra no solo su inconfundible estilo, sino también su capacidad para transmitir verdades emocionales profundas.

RMPR T - De La Ghetto, JC Reyes

Only fire beats are expected cuando dos titanes se unen en un tema y en esta ocasión, De La Geezy y JC Reyes nos sorprenden con “RMPR T”, su más reciente colaboración. Esta canción fue compuesta por De La Ghetto, Mitchell López “Piru The Ghost”, JC Reyes, y Jorge Gómez Ríos “Uve” a cargo de la producción del tema. El video musical de esta canción estuvo bajo la dirección de Money At Clips y con su talento, reforzó la estética moderna del proyecto. Channeling muchísima versatilidad y cargada de ritmos urbanos y envolventes, este tema es un teaser de la esencia que podremos ver en el próximo EP de De La Ghetto titulado "Daylight”.

Rompe EP - Ximena Sariñana

La cantautora mexicana Ximena Sariñana nos tiene with all the feels right now presentando “Rompe” su nuevo EP de cuatro canciones que de cada canción, adquirirás un nuevo mantra. Llenando cada tema con sus vibes de indie/rock y una fusión de géneros en cada producción, destacan entre estos temas "Chispa Roja" y “Fiesta En Mi Habitación”. Estas nuevas canciones ofrecen al público una visión completa de su evolución como artista y su manera inconfundible de hacer una producción tan versátil y abundante en diversos sonidos. Su canción “Rompe” que se titula como el EP, incluye striking verses como “que todo sea todo o nada” which fuels her essence as an artist, always very determined in her message y propósito con cada canción.

Mundo De Mentiras - El Malilla, Enayy

¡México en la casa! Presentando su nuevo sencillo en este viernes de New Music Picks, El Malilla nos sorprende con “Mundo De Mentiras” junto a Enayy, que ofrece una propuesta audaz en su sonido. Lo más icónico de esta canción es que abre con el inconfundible intro de “Fabricando Fantasías”, llenándonos de nostalgia con el clásico de la salsa interpretado por Tito Nieves. Esta canción quickly transforms into a signature reggaeton sound que caracteriza al Mali convirtiéndose en un homenaje a la herencia musical latina y su declaración de identidad artística. Con los nostalgic and visionary components in this song, El Malilla nos ofrece una experiencia sonora única que trasciende fronteras.

Sé Que Tú También - Patrick Luna

El artista mexicano en ascenso, Patrick Luna nos presenta “Sé Que Tú También” — su más reciente sencillo que viene tras el rotundo éxito de su EP debut + Romántico Que Bélico. Con este tema, Patrick fusiona a la perfección el pop latino con la energía del rap urbano on a playful note, once again envolviendonos con su sonido multifacético. En conjunto de su melodic voice y la letra de Miliano que te llega al corazón, esta canción se convierte en un himno emotivo que se concentra en la temática de la atracción magnética que sin importar los obstáculos se resiste a desvanecerse, incluso sin la promesa de compromiso. A must-listen to kick off the weekend!

Amores - Mario Baro

Trayendo el sonido de España a nuestros oídos, el cantautor español Mario Baro nos sorprende con "Amores", a very relatable single que te pone las emociones a flor de piel por diversas razones. Esta canción explora específicamente el lado crudo del amor, ese addicting kind of love que en vez de tenerte con mariposas en el estómago, te tiene prisoner of the pain. Mario comenta que parte de su inspiración al crear este tema fue reflejar su aceptación que también fue una de esas personas cuyo amor ha herido a otros y que muchas veces, eso es lo que conduce al cambio y lo canta al ritmo de un bolero y una bachata moderna, parte de su constantly evolving signature sound.

Ya Fue - Óscar Maydon, Luis R Conríquez, Jorsshh

¡The corrido superstars in one song! En esta ocasión, Oscar Maydon, Luis R Conriquez y Jorsshh, se unen en una desgarradora colaboración titulada “Ya Fue” donde le cantan al desamor y a los excesos a los que un hombre recurre para olvidar el amargo recuerdo de una relación que no funcionó. The coolest part es que este tema es un adelanto del tercer álbum de estudio de Maydon, Rico o Muerto Vol. 1 which leaves us craving for more! Talking about perfect timing, this collab arrives luego de que Oscar Maydon anunciara su primera gira por Estados Unidos, “Rico o Muerto Tour”, que iniciará el 25 de julio en Salt Lake City. ¡Contando los días desde YA!

San Blas - Boza (álbum)

Boza vuelve a trazar su propio camino en la música latina con San Blas, un álbum donde el ritmo y la emoción se convierten en herramientas de transformación. Inspirado en la conexión con sus raíces y la capacidad de la música para sanar, el proyecto representa una evolución artística marcada por la profundidad lírica y una producción que expande las fronteras del afrobeat y el amapiano dentro de la escena global. Con nueve temas, este trabajo no es solo un álbum, sino un manifiesto de resiliencia y autodescubrimiento.

No La Postees - Alemán ft. A. Chal

Pisando fuerte con su sonido y levantando la bandera mexicana: ell rapero mexicano Alemán presenta "No la Postees" junto a A. Chal que desde las primeras notas de esta colaboración, you can feel toda esa sensualidad wrapping up the song de inicio a fin. Through this collab, vemos como ambos artistas fusionan R&B, trap y rap durante un unforgettable weekend en Los Cabos which quickly takes a turn cuando uno de los protagonistas súplica que una foto íntima de sus andanzas, no sea compartida en redes sociales. This song will be part of Aleman’s upcoming album, De Vuelta a las Andadas, which will be finally released in May. ¡Se vienen cositas monumentales!

Modo Antidepresivo - Yeri Mua, Snow Tha Product

No tears left to cry in this house porque entramos en “Modo Antidepresivo” junto a Yeri Mua y la rapera mexicoestadounidense Snow Tha Product quienes fusionan sus estilos de manera perfecta en esta new collab. As a result of their blended talent, nos presentan un tema ligero y perfecto para bailar mientras lloras, sacudiéndote ese mal de amor del cuerpo. The music video is unmissable, ya que it pictures Yeri Mua en una terapia tanto mental como emocional para superar una depresión amorosa. Very conceptual y channels girl power desde el primer play!

Cancionera - Natalia LaFourcade (álbum)

¡Una sorpresa tras la otra! En este musical Friday, la cantautora mexicana y 18 veces ganadora del Latin GRAMMY® Natalia LaFourcade nos relata sus emociones más profundas a partir de cada verso en una interpretación ligera pero memorable. Presentando su nuevo álbum de estudio Cancionera, que como carta de presentación tiene flex que se grabó el álbum entero en una sola toma y en cinta análoga. A través de cada tema, que incluye bangers que llegan al alma como “Como Quisiera Quererte” con El David Aguilar o “Amor Clandestino” con Israel Fernández y Diego del Morao, nos transporta a su mundo caracterizado por una atmósfera intimista.

Una Flor - Andres Cepeda, Manuel Medrano

Siempre explorando sonidos y elevando la barra musical, el cantautor y productor bogotano Andrés Cepeda presenta “Una flor”, un tema que viene con todo y que interpreta junto al artista cartagenero Manuel Medrano. Juntos, nos dan de todo un poco en este sencillo que también forma parte de “Bogotá”, un álbum que rinde homenaje a la ciudad que vio nacer la carrera de Andrés Cepeda. Uniendo a generaciones y culturas, crean una fusión elegante entre la tradición del son y la esencia del pop colombiano que es evidente en su química vocal. En esta canción, conviven sus dos estilos that blend in the most poetic way.

Eléctrika - Kat Dahlia (Album)

Marcando una evolución musical like no other, la reconocida cantante y compositora Kat Dahlia regresa con su esperado álbum titulado 'Eléctrika'. Esta producción fusiona la emoción pura, letras feroces desafiando géneros a su vez. Each beat proves Kat’s musical versatility and her ability to blend vulnerability and strength through each rhythm. The focus track, “Eléctrika” will become your new power anthem porque te llenará de toda la energía que caracteriza a Kat Dahlia en cada nota.