Uforia New Music Picks: Rauw Alejandro, Yami Safdie, Kapo, Camilo, Anitta, Pepe Aguilar y más

Yami Safdie - Luis

The process of turning pain into power & art? Ese Yami Safdie se lo sabe más que nadie y en esta ocasión, lo hace presentándonos el nombre que le ha dado a sus haters en latest song: “LUIS”. Con frases poderosas como: “que dejo que me ataques, si eso calma tu dolor”. es una canción que responde con ironía a la ola de críticas que ha recibido recientemente, tomando las riendas de la narrativa by picking up her crown. ¡Poderosa!

Kapo, Camilo - Esta Es Tu Casa Nena

¿Están listos? Kapo y Camilo nos cumplen un sueño uniendo sus poderes en “Esta Es Tu Casa Nena” y es el bolerito perfecto para nuestro fin de semana. Rindiéndole tributo a este género que ha enamorado generaciones, con la fusión de sus voces, ¡te abrazan el alma con esta canción!

Anitta - Parado No Bailão (Mundial)

¡La reina de Brasil en la casa! En este viernes musical, ANITTA se une al cantautor mexicano en ascenso Neton Vega, fusionando su sonido junto a MC L Da Vinte y MC Gury presentando una versión innovadora del himno viral “Parado no Bailão”. Juntos, llevan este tema de celebración a nuevas alturas, mezclando la energía sinigual del funk brasileño con el reggaeton tradicional. ¡Puro fuego!

Rauw Alejandro - Guabansexxx

Next up, RA-RAUW en la casa entregándonos el tercer sencillo de su próximo álbum donde explora profundamente sus raíces puertorriqueñas, “Guabansexxx” Sin duda alguna, este es un tema que llega con todas las vibras, activándonos mientras nos narra una historia cultural. ¡En repeat!

Luck Ra, Miranda! - Tu Misterioso Alguien

Dicen que las mejores amistades salen de ser compañeros de trabajo y en esta ocasión, los colegas de “La Voz Argentina” nos presentan una nueva versión de “Tu Misterioso Alguien”. En este tema, Luck Ra y Miranda! le dan un nuevo rumbo a este icónico tema que con el signature style de Luck Ra, inyecta los ritmos del cuarteto cordobés que te pondrá a bailar.

Gale - Ciao!

Con el sonido tan autentico y contagioso de GALE, we can’t ever get enough! En esta ocasión, la tres veces nominada al Latin GRAMMY continúa dándonos previews de cómo sonará su segundo álbum de estudio y hoy nos entrega “Ciao!. Sumergiéndose en ritmos de pop/rock, no le deja espacio a las dudas y con su letra, encara esos vínculos que se mantienen en un área ambigua.

Sergio George, Anthony Ramos - I Was The One (Acoustic Version)

A esta canción, le podrían hacer miles de versiones y cada una de ellas sería nuestra favorita. Entregándonos en este viernes de New Music Picks, Sergio George y Anthony Ramos unen sus poderes presentando “I Was The One” versión acústica. Si con la canción ya estábamos flotando de amor, con este nuevo video musical sentirás cada verso a flor de piel.

Grupo Niche, Grupo Cañaveral - Mi Mundo Al Revés

Hay juntes que son más allá de una canción, sino que son encuentros de historias y de tradiciones. En esta vuelta, Colombia y México unen su sonido en “Mi Mundo Al Revés” -- un tema donde Grupo Niche y Grupo Cañaveral entrelazan sus estilos en honor al legado del maestro Humberto Pabón. Este tema no sólo se baila… ¡SE SIENTE!

Pepe Aguilar - Mi Suerte Es Ser Mexicano: Con Pilón

En un formato de regalo por las Fiestas Patrias que se aproximan , Pepe Aguilar presenta la edición deluxe de su álbum “Mi Suerte Es Ser Mexicano”, esta vez — con un pilón. En esta edición especial del disco, Pepe suma dos nuevas piezas inéditas que reúnen a grandes figuras del regional. Capturando el espíritu de la tradición y de la charrería, este álbum has no skips.

Gigi Saldaña - Me Enchulé

Presentando un sencillo conmovedor con influencias afro, the rising Latin R&B artist Gigi Saldaña nos entrega “Me Enchulé”. En este tema, se fusionan ritmos sensuales con emoción pura mientras la letra narra la historia de una obsesión inesperada, un amor que rompe con todo tipo de barreras and inhibitions. Cuando el amor de tu vida llega, llega en GRANDE y sin pedirte permiso, whether you’re ready or not.

Siddhartha - Tú Y Yo Y Tú

Iniciando un nuevo ciclo musical, Siddhartha nos demuestra el primer adelanto de su próxima producción discográfica con “Tú y Yo y Tú”, su nuevo sencillo. En esta canción, el artista mexicano explora la fusión de ritmos latinos, flamencos y raíces mexicanas con su inconfundible sello, evocando la intimidad de los primeros encuentros de dos personas. ¡Poesía para el corazón!

Jay Wheeler, Kennyy - Ya Ni Sé

¡Dándonos una colaboración urbana y melódica a lo grande! Uniendo su sonido con Kennyy — La Voz Favorita, Baby nos entrega "Ya Ni Sé". Este lanzamiento musical transmite el sentimiento de querer ser suficiente para una persona, sabiendo que la otra persona merece alguien mejor. Caracterizada por una letra que se siente en cada verso y beat de la canción, la tendremos en repeat todo este finde.

Kevin Aguilar - Digan Lo Que Digan

Presentando una nueva interpretación de “Digan Lo Que Digan”, Kevin Aguilar nos contagia de optimismo y buenas vibras a través de este lanzamiento. Imponiendo un mensaje de esperanza ante la sociedad, Kevin reafirma que es mucha más la luz que la oscuridad y que son muchos más los que perdonan. Con este sencillo, ¡ya tenemos nuestro mantra musical de la semana!

Línea Personal - No Te Pido Mucho

Y ahora, los dos veces nominados a Premios Juventud 2025, Línea Personal nos presentan su más reciente sencillo: “No Te Pido Mucho”. Esta canción es un regalo directo a sus fanáticos que anhelaban esta versión con mucha devoción y captura su energía sin igual. ¡Una lluvia de sentimientos en cada verso!