Uforia #NewMusicPicks: ¡Otra semana = más música nueva!

This one is for all the bad girls out there! Dejando ver su lado más sensual, Alcover llega acompañado de su compatriota J.O Music, para lanzar el tema “La Mala”. Este drill en español que alterna entre un coro melódico y rap fue inspirado en las melodías del hit de los 90’s, “La Flaca” de Jarabe de Palo. Dándole su propio spin al íconico tema busca homenajear al grupo y demostrarles a las nuevas generaciones que los latinos siempre hemos tenido buena música.