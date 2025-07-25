Uforia New Music Picks: Natanael Cano, Anuel AA, Alejandro Sanz, Carín León, Latin Mafia y más

Natanael Cano, Anuel AA — Como Es Remix

When they deliver, they only know how to go BIG and continuously keep raising the bar! Dos estrellas en un tema, en esta ocasión Natanael Cano y Anuel AA nos entregan una poderosa fusión de sonidos en “Como Es Remix”. Este tema es de su último álbum “Porque La Demora” donde Anuel takes it to another level con su signature sound. ¡Puro fuego!

Alejandro Sanz, Carín León — El Vino De Tu Boca

¡Dos maestros en una sola canción! If there’s a collab we’ve manifested for some time, it sure is this one. En esta ocasión, Alejandro Sanz joins forces con la estrella Carín León en el remix de “El Vino De Tu Boca”. Emoción, pasión y un clásico de juntes, reunidos en una sola canción. Como el vino, sus canciones just keep getting better and better with time.

Mau y Ricky — Voltaje

Y ahora, transicionando a todo VOLTAJE — Venezuela en la casa con Mau y Ricky en un collab donde une sus poderes junto a Boza. Siendo este el inicio del conteo hacia su aclamado EP “La Llave”, este tema explora la tensión emocional entre dos personas que siguen conectadas por medio de energías. ¡Imperdible!

Latin Mafia, Omar Apollo - Hecho Para Ti

Fangirling con esta combo! Latin Mafia lanza Hecho para ti, su nuevo sencillo junto a Omar Apollo, donde combinan la melancolía de una relación fallida con una cumbia de la vieja escuela reinventada. Esta colaboración no solo une dos estilos únicos —el sonido emocional y melódico de la banda mexicana y el toque alternativo de uno de los artistas más destacados de la escena global— sino que también marca un paso importante en la proyección internacional de Latin Mafia.

Elena Rose, Justin Quiles — Cosita Linda

If what you’re looking for this weekend is a feel-good collaboration with ethereal vibes, Elena Rose and Justin have your back with “Cosita Linda”. En este banger, la lírica característica de Elena flows effortlessly con el estilo urbano de Justin. Más allá de ser a contagious bop, es una celebración luminosa ready para las playlists del verano.

Mon Laferte, Conociendo Rusia — Esto Es Amor

Entregándonos una irresistible canción que nos derrite el corazón a flor de piel, Mon Laferte y Conociendo Rusia se unen en “Esto es Amor”. Con su cautivadora narrativa, ambos artistas nos invitan a explorar la línea entre la rutina y la fantasía, atrapando una intimidad vocal a su vez. Nuestra parte favorita es que la canción transmite una liberación en todos los sentidos, desde su letra hasta sus visuales.

Lupita Infante, Leonardo Aguilar — Amémonos De Nuevo

¡Así se siente México! Dos de los legados musicales más emblemáticos de la cultura mexicana, Lupita Infante y Leonardo Aguilar, nos lo dan todo en “Amémonos De Nuevo”. Por medio de un emotivo himno que honra la herencia, el amor y la tradición, nos plasman musicalmente su genuina conexión artística. Uniendo generaciones a su vez, este tema te llegará al corazón dejándote llevar con su poesía en versos.

Cosculluela — Más Finas

Three years worth the wait! Regresando con fuerza este 2025, Cosculluela presenta “Más Finas”, su primer sencillo del año. Este tema no sólo marca una nueva etapa en su carrera, sino que incluye a su vez una producción fresca que fusiona groovy vibes, bajos con alma soul y un beat urbano que mantiene su esencia hip hop. A different, conceptual ride through memory lane!

Luis R. Conriquez, Fuerza Regida, Netón Vega — Chula Vente

Luis R Conriquez, Fuerza Regida y Netón Vega nos sorprenden en este viernes musical lanzando “Chula Vente”, un reggaetoncito del bueno con una letra atrevida y sensual. Como temática, narran todo lo que estarían dispuestos a hacer para que esa mujer caiga rendida ante los encantos de este hombre who is head over heels for her.

Omar Montes, Fabbio, Marta Santos — Ahí Estás Tú

¿La receta perfecta para un fire hit? Omar Montes junto a los emergentes Fabbio y Marta Santos, presentando “Ahí Estás Tú”. Este tema le da continuidad al sonido flamenco urbano con el que Omar continúa evolucionando su proyecto, entrelazando su esencia flamenca con elementos de electro pop y pop latino. ¡Una experiencia sonora imperdible!

Hillkidd, Tony Herrera, Blnko — Sad Hardy

Creative limits? He knows none! Siempre going one step ahead of the game, Hillkidd une fuerzas en este viernes musical junto a Tony Herrera y Blnko presentándonos “Sad Hardy”. Este collab no sólo rompe las etiquetas de género, but it also gathers la intensidad emocional del rock alongside la tradición narrativa del regional mexicano, the result? Un “Emo Tumbado.”

Brokix ft. Jhay P — Flores

BROKIX does it again! Los chicos que se han consolidado como una de las voces más disruptivas in the new wave of music, nos entregan en este musical Friday “Flores” — un tema que fusiona la energía punk de los 90 blending it con el ritmo del reggaetón moderno. Carrying tints of alternative pop, esta vez expanden su impacto con Jhay P para deleitarnos en un viaje musical muy conceptual with this new song.

Patrick Luna ft. Santander — Nicole

Haciendo un emotivo regreso de la mano de un tierno sencillo with contagious vibes, Patrick Luna nos presenta “Nicole” — su más reciente sencillo. Alongside the collaboration of Santander, ambos artistas nos entregan un himno pop with romantic vibes. Throughout the song, vemos a los artistas abordando la temática del amor, la pérdida y el anhelo mientras el lirismo sentimental takes center stage. A must listen!

Matt Paris, Fainal — Tu Gato

¡El rush de los vínculos prohibidos canalizado en una sola canción! En esta vuelta, Matt Paris y Fainal unen fuerzas en “Tu Gato”, drawing out a fine line between desire and consequence. Explorando un espacio entre el impulso y la moderación, Matt’s tone sets the mood for the song mientras que Fainal le agrega su propio signature sound.

Teo ft. Shadow Blow — Qué Te Faltó

¡Colombia en la casa representando fuerte con TEO! En esta ocasión, Teo nos presenta “Qué Te Faltó”, un collab que viene con todo y en conjunto del artista dominicano Shadow Blow. Con este tema, nos sumergen en el dolor de una entrega total no correspondida al ritmo de una base melódica moderna con letras intensas. Si eres de los que da más sin recibir lo mismo a cambio, this song will hit home for you.

De La Rose — 5 Minutos

Si no tienen 5 minutos de tiempo, De La Rose sólo les pide 3: para disfrutar este tema. Y ahora, trapcito del bueno junto a De La Rose quien nos presenta “5 Minutos”, el himno hot que le faltaba a este verano. Con una producción minimalista de reggaetón, desde el primer verso la canción plantea una narrativa clara: dejarte llevar por el deseo sin filtro alguno.

Santiago Cruz - Qué Más Da

Santiago Cruz no está persiguiendo fórmulas. Está escribiendo desde el centro del pecho. Lanza “¿Qué Más Da? (Versión 2025)”, un dueto acústico junto a Juan Pablo Vega que encapsula la raíz más íntima de Quince de Caminos y marca el cierre sonoro antes del estreno del álbum completo este 28 de agosto, mismo día del último show de la gira en Estados Unidos.



