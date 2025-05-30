Uforia New Music Picks: Myke Towers, Quevedo, Santana, Grupo Frontera, Pepe Aguilar y más

Myke Towers, Quevedo - Soleao

Myke Towers y Quevedo nos dan un paseo nuevamente por Playa del Inglés en el tiempo, bringing us another fire collab in this occasion. Cuando se viene a una colaboración de ellos, el día siempre se siente “SOLEAO” y eso es precisamente lo que nos transmiten con su nuevo tema a través de letras pegajosas, un flow sinigual y una vibra costera que trasciende fronteras. Esta canción te pondrá en modo playa, celebrando el calor y la fiesta al ritmo de chill vibes que te hará colocar este tema en repeat todo el fin de semana. ¡Dos titanes en la mezcla!

Santana, Grupo Frontera - Me Retiro

Los viernes de New Music Picks se ponen cada vez más épicos y hoy no es excepción porque el ícono del rock Carlos Santana se une por primera vez con la sensación norteña Grupo Frontera en “Me Retiro”. Esta colaboración transforma el desamor en medicina musical y mezcla a su vez la icónica guitarra rebelde de Santana con los ritmos nostálgicos y auténticos de Grupo Frontera. ¿El resultado? Nada más ni nada menos que el nuevo himno de despecho multigeneracional. Este tema nos deja con los sentidos elevados while they fill every emotional void con su composición instrumental. ¡Increíble!

Pepe Aguilar - Mi Suerte Es Ser Mexicano (Album)

En esta edición de New Music Picks, Pepe Aguilar nos presenta su nuevo álbum "Mi Suerte Es Ser Mexicano" donde de inicio a fin, presenciamos una declaración de identidad, pasión y tributo al alma de la charrería. Pintando un mosaico de talento, colores, cultura y mucho orgullo — Pepe nos entrega una compilación llena de mucho sentimiento, sin duda alguna. Un viaje sonoro muy conceptual a lo largo de 12 canciones, ¡imperdible!

Ángela Aguilar - Nadie Se Va Cómo Llegó (álbum)

El día de hoy, una de las figuras más influyentes de la música latina, Ángela Aguilar lanza su esperado disco "Nadie Se Va Como Llegó" a través de su sello independiente Machin Records. Este proyecto captura a Ángela de una manera nunca antes vista, marcando una nueva era artística y personal para ella. De la mano de nuevos sonidos modernos al estilo mariachi que la ha criado, la artista mexicana también incursiona en géneros como la cumbia, el tumbado, el pop y más. A través de todo el álbum, deja en alto el orgullo que porta por su herencia mexicana.

Pipe Bueno - Fruta Fresca

La música popular latinoamericana encuentra un nuevo punto de convergencia en Vives con Mariachi, el nuevo álbum de Pipe Bueno, donde el repertorio más emblemático de Carlos Vives es reinterpretado con el respaldo sonoro del Mariachi Sol de México de José Hernández. Lejos de replicar fórmulas, el proyecto traduce la esencia caribeña de Vives a una estética de cuerdas, trompetas y tradición, con una atención al detalle que revela oficio, sensibilidad y estrategia musical. El tema central es “Fruta Fresca”, una entrega que condensa la tesis del disco: mirar hacia los grandes himnos del pop colombiano con el oído puesto en la herencia mexicana.

Ryan Castro - Sendé (álbum)

¡Awooo! En esta vuelta Ryan Castro nos presenta su conceptual y tan esperado “SENDÉ” su segundo álbum de estudio, el cual marca una nueva era en su faceta artística. En este álbum, El Cantante Del Ghetto abre un nuevo capítulo donde reconecta con sus influencias caribeñas y revisita su primer desamor y todo su aprendizaje adquirido mientras vivía en Curaçao. Este proyecto no sólo fue grabado en la Isla sino que también representa una exploración musical a través de 19 temas que fusiona reggaeton, dancehall, reggae, afrobeat y ritmos latinos. Con colaboraciones desde Manuel Turizo hasta Shaggy, Ryan showcases his endless versatility with this close-to-heart sophomore album.

Duki - Golfista

El Duko never ceases to amaze us! Estrenando su latest single, “Golfista” que a través de un ritmo contagioso de Latin trap y sharp verses, nos hipnotiza con cada aspecto de esta producción musical. Stating witty lyrics such as ”Si rapeo los aplasto, si les hablo, los educo” Duki nos deja saber que donde el aterrice con sus rimas, lo sabemos de una. Siempre elevando el género a través de su versatilidad, con este sencillo hará que todos piensen que es golfista, porque siempre anda con palos. ¡Fireee, Duki!

Maná - Noches de Cantina (álbum)

¡Que viva el rock! Presentándonos su nuevo disco, “Noches De Cantina” — Maná does it again y nos demuestra porqué es considerada la banda más influyente del mundo. Este proyecto recopila una selección de sus grandes éxitos en compañía de grandes colaboraciones, entre ellas Alejandro Fernández, Christian Nodal, Edén Muñoz, Joy, Mabel, Marco Antonio Solís, Pablo Alborán y Sebastián Yatra y deja en evidencia como sus canciones traspasan el tiempo, con su sonido tan único. En “Noches De Cantina”, Maná logra conectar con sus fieles fans, así como con nuevas generaciones a su vez en un recorrido de 9 canciones.

Kany García, Lia Kali - Huir

Si andas buscando “Huir” de la cotidianidad y necesitas calma este fin de semana, ¡esta colaboración es para ti! Estrenando su nueva balada “Huir”, Kany García nos entrega este tema especial junto a la talentosa artista española Lia Kali donde vemos vulnerabilidad y fortaleza humana a través de cada verso. ¡Dos reinas al micrófono! El video musical, pareciera sacado de una película bajo la dirección de Yungakita & Revs, goes hand in hand con lo que la canción transmite: enhancing its emotional impact through every lyric. We’re obsessed!

Mariangela - Keep Up!

Canalizando all Y2K energy, la cantautora mexicana Mariangela nos entrega una producción con texturas de R&B sofisticadas en su más reciente sencillo: “Keep Up!”. Este tema se caracteriza por trazar la ruta de lo que vendrá en el panorama de Mariangela, una identidad musical, audaz y sin complejos. Más allá de crear una celebración de su feminidad, Mariangela escribe desde el empoderamiento y con la intención de retratar una ruptura con todo menos desde el dolor. Con este tema, Mariangela nos deja saber que the inner glow up starts from within.

Aitana - Cuarto Azul

Transportándonos hasta el mundo conceptual de Aitana, en esta ocasión la artista española nos presenta “CUARTO AZUL”, su proyecto discográfico más íntimo e internacional hasta la fecha conformado por un total de 19 temas. Este álbum es una ventana a la intimidad de la artista donde crea diferentes versiones de Aitana y forjan su identidad no sólo como artista sino como mujer. When it comes to the soundtrack, Aitana fusiona los sonidos de las últimas décadas que le han inspirado en el proceso. This album has a big roster of collabs like Myke Towers, Danny Ocean, Jay Wheeler, Kenia Os, Ela Taubert, Barry B y Alaska and has no skips!

J Noa - Los 5Golpe (EP)

Up next, llevándonos a la República Dominicana con mucho flow, J Noa is back presentándonos “5 Golpe" — su nuevo EP que a través de letras audaces, ritmos contagiosos caribeños y grandes colaboraciones, La Hija Del Rap nos ilustra la vida dominicana en 5 canciones. ¡Te conectará con todos tus sentidos! J Noa always serves y con cada canción, se apodera de la escena del rap one rhyme at a time!

Thalía, Rave Jesús - Tu Amor

Hablando de reinas, Thalía nos presenta su latest single “Tu Amor” junto al artista Rave Jesus para presentar su contagioso sencillo. En este tema, se hace una celebración, tributo y oda a la fe y el omnipotente poder transformador del amor de Dios. As soon as you play it for the first time, te recorrerá la energía electrizante de la música dance que se fusiona con la calidez del pop latino presente en este tema. ¿La mejor parte? Este tema transmite un mensaje esperanzador sobre el amor de Dios en la vida cotidiana y puede tocar vidas de una manera especial. A beautiful musical creation, ¡lleno de luz y esperanza!

Olga Tañón - Mi Gran Noche

It wouldn’t be a Friday sin que esté la Mujer de Fuego in the building! En esta ocasión, Olga Tañón nos entrega “Mi Gran Noche”, su más reciente sencillo que consiste en una reinterpretación audaz y vibrante de un clásico atemporal que, con su energía contagiosa invita a una nueva generación a vivir la magia de una noche inolvidable. Una producción moderna takes over this track, evidente at first play y reafirma su compromiso inquebrantable con la música, conectando profundamente con su público a través de cada paso. ¡Grande Olga!

Gloria Estefan - Raíces (álbum)

Celebrando sus 50 años de carrera musical con un trigésimo studio album, Gloria Estefan can’t get any more iconic than that. Creando un vibrante y profundamente personal homenaje a la música que la formó, Gloria Estefan lleva back in time presentándonos “Raíces”. Con su arte y sonido, Gloria ha contribuido a transformar la música latina en el escenario global y este proyecto only extends her impact in everything she does. “Raíces” tomó más de dos años en completarse y fue grabado íntegramente con instrumentación en vivo, donde casi todas las canciones del álbum fueron escritas por su esposo, Emilio Estefan. Just what our 2025 needed, Gloria!

Daymé Arocena - Daymé Y Yo (EP)

En una carta abierta a la dualidad que habita dentro de una sola alma, Daymé Arocena nos entrega su corazón en la mano con su más reciente EP, “Daymé Y Yo”. Con este proyecto, vemos el lado más vulnerable de Daymé, no sólo compositora sino que como la artista que canta lo que siente, usando la música como espejo. A través de 7 canciones interpretadas con voz y piano, Daymé experimenta con una fusión de géneros y sonidos que de una manera u otra, te llegan hasta la raíz de cada recuerdo que te evoquen las canciones.

Reik - TQ (EP)

¡México en la casa, señores! Celebrando sus dos décadas en la música, Reik lanza “TQ”, un EP de seis temas que incluye el sencillo “Mientes”, lanzado en febrero. Cada tema fue creado para sus fanáticos, mientras que exploran de manera musical e interna cómo quieren presentarse y sonar en estas próximas dos décadas de música. La única colaboración en este EP se titula “Es Tan Corta La Vida”, con Yami Safdie, convirtiéndola en una preciosa balada pop contemporánea con sus estilos inigualables, cantando acerca del amor en medio de lo efímera que es la vida.

Pablo Alborán - KM0

Pablo Alborán lanza su 'KM0', un nuevo adelanto de su nuevo álbum. Escrita y producida por el propio Alborán, mostrando una de las grandes canciones del álbum, un medio tiempo cargado de emoción en el que expresa su proceso de autodescubrimiento y sanación. Dirigiéndose a una página en blanco como un símbolo de nuevas oportunidades al llegar de una gira me tuvo 2 años y medio sin pisar su casa y cuando se encontró consigo mismo dándose cuenta que muchas cosas habían cambiado.

Bebo Dumont - Velas

En este viernes musical, Bebo Dumont nos entrega su nuevo sencillo “VELAS” marcando un antes y un después en su carrera, luego de firmar un contrato discográfico exclusivo con RIMAS Music. Este tema contó con la producción de Brandon Cores, Mauro y Gabo Lugo, y a su vez explora los sonidos dinámicos y la composición versátil de Dumont enfocándose en sus ideas sobre los rituales cotidianos. Lo más impactante del tema es que forma parte de un proyecto que lleva años formándose y con sus versos y composición musical, promete estar en repeat en tu playlist del fin de semana.



