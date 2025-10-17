Uforia New Music Picks: Maluma, Maisak, Silvestre Dangond, Sebastián Yatra, Nathy Peluso

Maluma, Maisak — Un Polvito +

PUBLICIDAD

¡Maluma, baby junto al Maisak! Presentándonos un collab soñado, Maluma y Maisak nos dan el perreito más intenso que cuenta la historia de una pareja atrapada en una dinámica de toxicidad emocional. Sin embargo, hacen todo en su poder para mantener la relación, al ritmo épico de estas dos estrellas como soundtrack. ¡El tema que nuestro playlist anhelaba!

Silvestre Dangond, Sebastián Yatra — Una Vaina Bien

Keeping up the tempo, Colombia sigue representando fuerte y esta vez de la mano de Silvestre Dangond y Sebastián Yatra. Presentando “Una Vaina Bien” pero bien buena — Dangond y Sebastián unen sus poderes creando una fusión del vallenato moderno con el sello pop-romántico de Yatra. ¡Amamos esta dupla!

Nathy Peluso — Malportada (EP)

The queen of serving unique hits and high notes pero más allá de su talento — la reina en la innovación y evolución con su sonido. En esta ocasión, Nathy Peluso takes over el género de la salsa lanzando su nuevo EP ‘Malportada’. A través de seis canciones, she blows our mind as she also unveils su tema principal junto a Rawayana. ¡Que sigan los éxitos!

Ñengo Flow — Kiriki

Una leyenda como Ñengo only comes once in this lifetime y esta vez, el veterano y pionero del reggaetón vuelve a contagiarnos con su sonido en “Kiriki”. En este tema, resalta su esencia callejera, esa que sólo Ñengo can bring out in a song y además coincide con su cumpleaños. ¡Felicidades, Ñengo!

Gera MX, Snow Tha Product, Villax — Miénteme

Si hay un lanzamiento que will blow your mind, ¿alguna vez habían escuchado una pista cumbia-rap? Pues en esta ocasión, Gera MX, Snow Tha Product y Villax nos lo enseñan. Uniéndose en “Miénteme” — este junte de artistas nos dan la vibras necesarias para arrancar el weekend con este tema. ¡Un cumbión de los buenos!

Carlos Rivera — Almas

El prestigioso cantautor Carlos Rivera presenta “Almas”, una de las canciones más íntimas de su carrera hasta la fecha. Esta canción, escrita junto a José Luis Roma, nace tras la partida de su padre, convirtiéndose en un canto profundo al amor que permanece más allá de la vida. Transformando el duelo en belleza y el dolor en arte, este tema es dedicado para aquellos que tenemos angelitos que nos cuidan desde el cielo.

Guaynaa — Lo Que Dijo La Gitana

¡El Guaynabichi in the house y se siente! Presentando a new bop en este viernes musical, Guaynaa nos regala “Lo Que Dijo La Gitana”. En esta canción, mezcla la esencia clásica de la salsa with a fresh modern sound y le hace un tributo a las mujeres que tienen el alma de gitana. A multifaceted king with his sound!

Joaquina — Los 41

Joaquina always hits home! Presentando “Los 41”, Joaquina utiliza esta canción para reflejar un retrato irónico de ciertos hombres de este siglo. Con frases burlonas como “qué se siente que tu vida sea una farsa”, Joaquina expone de manera satírica a esos hombres que nunca quisieron hacer nada de sus vidas de una manera poderosa y muy pop/rock.

Juan Duque — Flow Diferente

Juan Duque siempre está innovando con sus canciones y hoy no es ninguna excepción ya que nos trae un “Flow Diferente”. Marcando un momento clave en su carrera, esta canción nace de un instante en el que Juan estaba reflexionando sobre no querer involucrarse en el amor hasta que llegó una chica que conquistó su corazón con su flow diferente, como dice en la canción. We’re obsessed!

Matisse, Cristian Castro — Conmigo Sin Ti

¡Todo lo bueno, se repite! A diez años de haber compartido micrófono por primera vez, Matisse y Cristian Castro vuelven a colaborar en “Conmigo Sin Ti”. En este tema, los artistas unen sus poderes para crear una balada sentimental pero con la dosis necesaria de madurez y un cálido sonido acústico. ¡Amamos!

Fariana — No Te Borro

Encabezando esta lista, la artista colombiana Fariana continúa expandiendo los límites creativos en la música y esta vez con “No Te Borro”. En este sencillo, ella mezcla la nostalgia e innovación, recopilando uno de los sonidos más emblemáticos de Colombia para una nueva generación. Timeless, ¡como ella!

Julio Caesar — Desconectado (EP)

Dándole inicio a una nueva etapa en su carrera, Julio Caesar nos sumerge en un viaje de seis canciones en “Desconectado”, su nuevo EP. Mostrando una faceta más introspectiva, Julio Caesar gets as vulnerable as he can be in each track y también incluye collabs desde Óscar Ortiz, Armenta y hasta Saúl Villarreal. ¡Imperdible!

Olga Lucía Vives — Pensar Al Revés

En este viernes de New Music Picks, la compositora Olga Lucía Vives nos presenta su cuarto sencillo, "Pensar Al Revés". Este tema está caracterizado por una fusión fresca y vibrante de merengue y pop que te pondrá a bailar con sólo su intro. Lo más lindo es que es una nueva carta de amor en forma de canción, perfecta para dedicar. So romantic!

BROKIX — Pa Que Ya No Estés Triste

Por si has andado en tus feels lately, el trío colombiano BROKIX te viene a dar el antídoto inmediato. Presentando su nuevo sencillo “Pa Que Ya No Estés Triste”, nos brindan un adelanto de su próximo álbum ‘PQYNET’, que saldrá el 31 de octubre. A la vez, con este lanzamiento they channel su lado más divertido, surrealista y lleno de mucha pasión. As always, conceptual to the core!

JD Pantoja — Reconecta (Álbum)

Talk about an iconic COMEBACK! Marcando su regreso a la música con este lanzamiento, JD Pantoja nos presenta una producción de 13 canciones, incluyendo 5 temas inéditos en “Reconecta” su nuevo álbum. Más allá de ser una producción discográfica, este proyecto representa un reencuentro con sus raíces y una nueva etapa artística en la carrera del cantante.

J Noa — YEH

Are you ready? Gear up porque “La Hija del Rap” J Noa nos presenta un sencillo de impacto en este viernes musical. Introducing “YEH”, J Noa nos regala un tema que marca un regreso a su esencia más pura, repleta de letras agudas, rimas que matan y un rap de ritmo rápido que se convierte en una ardiente declaración de fuerza y actitud. ¡Poderosa, como siempre!

DIA, Polimá Westcoast — Aguanta

Presentando una explosión de reggaetón, R&B y mucho trap, DIA y Polimá Westcoast unen fuerzas en “Aguanta” donde cada verso carga con peso y cada beat respira arte. Con un storytelling crudo y una estética que grita calle pero con flow, DIA se prepara para la era musical más fuerte de su carrera. We’re so here for it!

JENNY69 — Broke Boy

La estrella emergente JENNY69 presenta su primer sencillo bajo Mr.305 Records hoy, y arranca con todo en su nuevo sencillo “Broke Boy”. En este tema, la artista combina sus raíces mexicanas con una propuesta única de urbano mexicano, no sólo consolidándose como una de las voces más auténticas en el género pero lista para seguir sorprendiéndonos con what's to come.

NXNNI, La Nueva Estrategia — ENQLADX

Going back a las cumbias norteñas y a lo grande, NXNNI fusiona su sonido junto a La Nueva Estrategia en “ENQLADX” que también será parte de su próximo EP. Esta canción que innova el género de manera KAWAII, fue escrita por varias personas del grupo de El Nido Records e incluye una instrumentación de batería, teclados y acordeón. ¡Único en su categoría!