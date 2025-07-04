Uforia New Music Picks: Kapo, J Balvin, Christian Nodal, Danny Ocea, Kenia OS y más

Por Si Alguien Nos Escucha” (Álbum) — Kapo

Arrancando nuestro viernes de New Music Picks a lo grande, la estrella viral Kapo nos presenta su muy anticipado segundo álbum de estudio “Por Si Alguien Nos Escucha” que reúne un total de 15 canciones. Este proyecto trae colaboraciones de alto calibre como a Feid en el focus track “X Ti”, además de Manuel Turizo, Rels B, Yandel, Ryan Castro y Lion Fiah. Representando una declaración honesta del artista que busca conectar emocionalmente a base de los ritmos más contagiosos, this album has no skips!

DJ Snake, J Balvin — Noventa

Si lo que andas buscando este finde es una rumbita como en los noventa pero con flow moderno, eso es lo que nos trae J Balvin junto a DJ Snake en “Noventa”. Fusionando su sonido nuevamente luego de 6 años, con este nuevo tema they raised the bar once again. Desde el intro, bailarás al ritmo de una combinación de sonidos que te darán el throwback de la vida. ¡Esta dupla nunca falla!

Emilia, Six Sex — Pasarella👠 (Álbum)

¡Mucho flash y pose! En esta edición de New Music Picks, Emilia une sus poderes junto a Six Sex para empoderarnos a través de un escenario donde los tacones son el enfoque de la “pasarella” de nuestras vidas. Este tema es un adelanto de su muy anticipado EP, donde juega con la ironía en la lírica de la manera más iconic. En el video musical, el derroche de actitud de ambas se roba el show donde Emilia y Six Sex nos trasladan a un centro comercial serving us their best face and catwalks. ¡Un slay de otro mundo!

Christian Nodal — La Que Se Fue, Se Fue

Con este release musical, Christian Nodal gives us all the feels deleitándonos con “La Que Se Fue, Se Fue”. Este sencillo viene bajo un formato de balada en conjunto del sonido propio de él, manteniendo su línea musical. En esta canción, Nodal usa sus poderes vocales para hablar acerca del fin de una relación amorosa y el adiós de una posible vida junto a esa persona. Con la lírica, Nodal hace referencia a temas anteriores de su autoría por medio de un wordplay como el siguiente “los besos que eran tuyos ya te los quité”. ¡Un tema lleno de sentimiento!

Danny Ocean, Kenia OS — Aymami

¡AyMami, ahora sí que se juntaron los poderes! Estrenando un tema con personalidad propia y un coro que no te podrás sacar de la cabeza, Kenia OS y Danny Ocean nos presentan “AyMami”. Tailored for the summer, esta canción encapsula la esencia del próximo disco de Danny “Babylon Club” donde se celebra la libertad y el deseo a base de ritmos contagiosos. ¡Imperdible!

Natanael Cano — Porque La Demora (Álbum)

Si encontrar un álbum que rompa las fronteras de la música mexicana estaba en tus planes este mes, esto es precisamente lo que Natanael Cano nos presenta en “Porque La Demora”. En este disco, vemos a la superestrella mexicana aventurándose en el trap, el reggaetón y el afrobeat entregándonos una obra maestra compuesta de 16 canciones. ¡Grande, Nata!

DFZM — Cappuccino

Think about a song that turns your everyday routine en deseo con un iconic soundtrack, donde se plasma de la manera más vívida, el concepto del amor moderno. Con Times Square como destino, DFZM te invita a vibe con su newest single “Cappuccino”. The best part? Este banger viene con un video musical grabado en Nueva York, donde lo muestra sin artificios, caminando la ciudad y narrando su verdad. The vibes are immaculate in this song!

Delusion Bay — Mayami

¡Todo lo bueno pasa en la Ciudad del Sol! En esta ocasión, Delusion Bay nos presenta su proyecto “MAYAMI” llevando la bandera de Venezuela en alto con el estreno de este sencillo. Este tema fusiona el beatbox, los sintetizadores, el concepto de batería en vivo y una guitarra eléctrica sinigual para explorar la dualidad emocional de buscar una identidad en una ciudad marcada por el movimiento constante y la reinvención como lo es Miami, Florida. We love to see it!

Yeri Mua, BB Trickz — Maldita

Dos reinas que cuando se viene a la pista, hacen lo suyo like other! Uniéndose en “Maldita”, Yeri Mua y BB Trickz nos entregan el tema más contagioso del verano. Sumergiéndonos en el pink world de Yeri Mua, el visualizer del video is a total vibe. Si necesitabas un upbeat track para tus paseitos a la playa este verano, tu búsqueda ha llegado a su fin. ¡La BB y la MUA arrasando con el verano!

RaiNao, Yan Block — Suerte

Combinando lo electrónico y lo urbano en una fórmula irresistible en este viernes de releases musicales, RaiNao y Yan Block nos presentan “Suerte”, su más reciente sencillo. Este tema se caracteriza por un ritmo relajado que te envuelve al lado de melodías etéreas que combinan de la manera perfecta con la voz de RaiNao y la lírica distintiva de Yan Block. Bajo la producción del dúo de productores Slow Jamz — ¡esta canción está lista para conquistar el verano!

Sofía Reyes — Igaf Era

If there’s a song we truly needed in 2025, it’s this one. Presentándonos su nuevo sencillo con el que muchas personas se van a poder relacionar to the core, Sofía Reyes nos da un taste de su “idgaf era” con esta canción. Con este tema, se marca el inicio de una nueva etapa en su evolución personal que está marcada por la exploración constante. “Idgaf era” no sólo será el título de su próximo álbum sino que de la manera más vulnerable crea un enfoque en el caos que conlleva convertirte en alguien quien ya no busca validación en los demás. ¡Iconic, as always, Sofía!

Calle 24 — Se Ocupa Tiempo

Profundizando las emociones de una etapa post-breakup, el exponente del Regional Mexicano, Calle 24 nos retrata el vuelo en “Se Ocupa Tiempo”, su más reciente sencillo. Lo más lindo de esta canción es que en vez de idealizar el pasado, este tema describe con crudeza el vacío que uno siente cuando un vínculo se termina. Utilizando versos en el tema como “hoy desperté con otra piel, que ni idea de cómo se llama” — Calle 24 refleja la resistencia física que no sólo se basa en el dolor emocional y lo hace muy a su estilo!

Domelipa, Sangre X Sangre — Así Así

Entregándonos una colaboración basada en una amistad real de más de 10 años entre estos jóvenes regiomontanos, Sangre x Sangre y Domelipa nos entregan un tema con sabor a verano que promete sonar on repeat en las pistas de baile. Con este collab, se marca la primera vez que Domelipa incursiona en el género de la cumbia norteña y haciéndolo al lado de este el dúo de hermanos, she knows how to slay with a banger!

Zhamira Zambrano — No Me Quiero Ir

¡Lo que le faltaba al verano! Presentando "No Me Quiero Ir", Zhamira Zambrano nos envuelve en un tema vibrante y emotivo, con un infaltable toque de merengue inspirado en los recuerdos de su infancia. We’ve all had a summer song that takes us back to an unforgettable vacation en la playita, just like this song will for the future generations. Este tema es el segundo sencillo oficial de su próximo álbum debut que lo promete todo: ser cálido, nostálgico y perfecto para bailar con alguien a quien amas. ¡Energía total!

Kevin Roldán — La Tomadera

¡Ay, ay, ay! Sorprendiendo con una nueva faceta musical, Kevin Roldán presenta “Tomadera”, su más reciente sencillo. Este es un tema que viene cargado de mucho sentimiento, las emociones de una tusa y a su vez conecta directamente con el regional mexicano. Fusionando sonidos tradicionales con el estilo inconfundible que lo caracteriza, este tema es una carta abierta al amor y al desamor, pero también en un homenaje a sus fanáticos que han estado aquí since day one. ¡Un desahogo moderno, sin duda alguna!

Eladio Carrión — 4AM En Ibiza

¡Dosis de Eladio para el fin de semana! Entregándonos un freestyle sorpresa que llega como un regalo directo para sus fans, Eladio nos presenta “4AM EN IBIZA”. Este tema es un ejemplo como para algunos, la madrugada es un escape de diversión y para otros, de introspección. Con referencias de Messi hasta Don Quijote, este tema refleja una mentalidad de disciplina y puro joseo. When Eladio tells us to lock in, we LOCK IN!

Kei Linch - Amor y Plata (EP)

Desde New York; la colombiana Kei Linch estrena “Amor y Plata”, un álbum visual de 6 canciones que reflejan la etapa actual de la artista; esta colección de canciones se complementan con 6 videos filmados desde lugares icónicos de la ciudad que nos muestran el primer viaje de la rapera a la capital del mundo. El álbum cuenta con la producción de SOG, THE COLOMBIANS y el español SCENO quienes aportaron su experiencia y sonido para lograr capturar la esencia de Kei Linch en este nuevo proyecto, inspirados en los beats, la estetica y el auge del Hip Hop y el Rap de la década de los 2000.