Uforia New Music Picks: Ángela Aguilar, Arthur Hanlon, Emilia, Pipe Bueno, Grupo Firme y más

Bala Perdida - Arthur Hanlon, Ángela Aguilar

Cuando dos potencias se unen, el resultado no puede ser menos que maravilloso. El reconocido pianista Arthur Hanlon y la heredera de la dinastía Aguilar, Ángela Aguilar, fusionan sus talentos en “Bala Perdida”, una hermosa balada que entrelaza el huapango mexicano con ritmos pop y rock, todo guiado por la magistral interpretación de Hanlon al piano. Este es el tercer sencillo que Arthur Hanlon presenta de su próximo álbum, que se lanzará en abril y contará con potentes colaboraciones de estrellas de la música latina.

Bunda - Emilia, Luisa Sonza

Luego de una excitante colaboración con Silvestre Dangond, Emilia regresa con otro dúo de poder. En este caso, la argentina se une a la estrella del pop brasileño Luísa Sonza para “Bunda”. El sencillo enciende el verano austral con una fusión del pop característico de Emilia con el funk brasileño y ritmos electrónicos. La canción celebra los atributos de la mujer y el poder hipnótico que ejercen sobre los hombres.

Chalala - Hamilton, De La Ghetto

En medio del aumento mundial de la popularidad del género afrobeat, Hamilton lanza su nueva canción “Chalala” con De La Ghetto. La canción nació de la innegable química entre ambos artistas durante un campamento de música en Medellín, y está lista para dominar las listas musicales y captar la atención mundial.

Me Recordarás - Pipe Bueno, Grupo Firme, Yera

Pipe Bueno estrena “Me Recordarás”, una colaboración explosiva con Grupo Firme y Yera, que desentraña el peso de los recuerdos en una relación que arde entre la pasión y el desengaño. Con una letra directa y sin rodeos, el tema refleja esa lucha interna entre el deseo de olvidar y la certeza de que algunos amores simplemente dejan cicatrices imborrables.

Unas Heladas - Eden Muñoz y Máximo Grado

La fusión de talentos en la música regional mexicana da un paso importante con el lanzamiento de “Unas Heladas”, una refrescante versión de un clásico que marca el encuentro de Eden Muñoz y la agrupación Máximo Grado. La colaboración presenta una reinterpretación innovadora de un éxito ya conocido, manteniendo la energía festiva y auténtica que la hizo popular, pero enriquecida con elementos sonoros renovados.

En Qué Momento - Leonardo Aguilar

Esta nueva canción de mariachi resalta la esencia de la música tradicional mexicana, llevando su inconfundible estilo a nuevas expresiones artísticas. Como parte del lanzamiento, el sencillo llega acompañado de un emotivo video musical que captura la profundidad de su interpretación.

Rodea2 - Octavio Cuadras

Octavio Cuadras llega con una nueva canción en colaboración junto a su hermano Kevin Cuadras. Para este nuevo corrido, ambos artistas exploraron diferentes sonidos y corrientes musicales como lo es el regional y el urbano; una canción con un estilo bélico y toques frescos de sintetizador y el fraseo del tema.

Fogata (LEO) & Otro Nivel (CAPRICORNIO) - Astropical (Bomba Estéreo, Rawayana)

La nueva superbanda latina, formada por Bomba Estéreo y Rawayana, presenta el segundo triple lanzamiento liderado por “Fogata” (Leo), parte de su álbum homónimo que verá la luz el próximo 7 de marzo. Junto a “Fogata”, Astropical nos abre la puerta a los universos de Libra con “Happy” y Capricornio con “Otro Nivel”. Cada uno de los sencillos, así como el álbum, está inspirado en los astros y la astrología, un tema que unió a ambas agrupaciones, y cada una de las 12 canciones del disco está alineada con un signo zodiacal.

Mi Debility - Venesti, Guaynaa

Evolucionando en su estilo, y con un ritmo que fusiona el Afrobeat con elementos urbanos, y entregando un sonido fresco, dinámico y altamente adictivo, Venesti, lanza su nuevo tema en colaboración con Guaynaa. Es un tema que trae consigo un mensaje poderoso para todas las mujeres. En este tema, los artistas buscan inspirar empoderamiento e independencia, resaltando la belleza y el valor de cada mujer, mientras transmiten una energía que invita a disfrutar de la vida sin limitaciones.

Hello, What’s Up? - Cristian Alicea

Con su característico estilo innovador, Alicea presenta una salsa que explora los desafíos del amor cuando el idioma se convierte en una barrera. “Hello, What’s Up?” relata la historia de un romance entre dos personas que no hablan el mismo idioma, pero que intentan conectarse más allá de las palabras.

Mientes - Reik

Justo a tiempo para celebrar sus 20 años en la música, Reik lanza “Mientes”, una balada de desamor con el sello lírico y sonoro que llevó a la agrupación mexicana a ser una de las bandas más icónicas y exitosas del pop latino. Los desgarradores versos de este tema, promete convertirse en otro himno del despecho.

Si Te Vas - J Álvarez

J Álvarez regresa con una canción que promete sorprender a sus seguidores gracias a su poder de composición e interpretación. Este tema, que se presenta como el Focus Track del álbum, toca una de las emociones más profundas del amor: la despedida a esa persona especial que, a pesar de los intentos, siempre termina fallando. La canción relata la historia de un amor que se va tras un error, la sensación de que ya no es la primera vez que sucede, y a pesar de todo, el deseo de que la otra persona encuentre la felicidad.



