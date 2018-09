Timbiriche inicia la segunda etapa de su exitoso ‘Tour Juntos’ por EEUU

Para cerrar un año de éxito, la banda Timbiriche retomará su gira por Estados Unidos, comenzando el próximo 20 de septiembre en Hulu Theater at Madison Square Garden de Nueva York.

Y continuarán, el 21 en The Theater at MGM National Harbor de Washington, DC; 4 de octubre en el Viejas Arena at Aztec Bowl de San Diego; 6 de octubre en Papa Murphy´s de Sacramento y 7 de octubre en el Honda Center de Anaheim, California.