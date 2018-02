Edith Márquez relata "la pesadilla" que vivió cuando estuvo en Timbiriche

Edith Márquez confesó la pesadilla que vivió cuando formó parte del grupo Timbiriche: "Sí eran muy manchaditos, qué no me hicieron, pero entiendo que se trataba del derecho de piso, me echaban el extinguidor por debajo de la puerta del cuarto en la madrugada, entonces entre el susto no veía nada… la novatada me duró un año".

La cantante mexicana de 45 años acudió al programa de televisión mexicano ‘Venga la alegría’ para promocionar su próxima presentación en México, y ahí ennumeró las cosas que tuvo que soportar en 1988 cuando compartía el escenario con Thalía, Paulina Rubio, Benny Ibarra, Alix, Erik Rubín, Diego Schoening y Eduardo Capetillo: " Me cortaron un mechón de cabello, me desconectaban el micrófono en conciertos en vivo porque usábamos con cable... sí era un dolor de cabeza".



A pesar de lo que padeció, asegura que actualmente no guarda rencor a quienes fueron sus compañeros durante un año: "Hoy me río y entiendo que eran travesuras de ese entonces". También confesó que no fue la única que vivió esa 'novatada': “A Erik Rubín le fue mucho peor, a él le aventaban toda su ropa al excusado”, y aseguró que las que orquestaban las travesuras eran las mujeres.

“Las chavas eran las que organizaban ahí, mucho más que ellos. Thalía y yo soñábamos de verdad con presentarnos en el Auditorio Nacional (uno de los escenarios musicales más importantes de México) como solistas, pero la verdad sí fue un año donde los aluciné a todos y cada uno de ellos”, hoy echa un vistazo al pasado y asegura sentirse orgullosa de haber formado parte de esa banda juvenil.



En el tiempo que duró la agrupación surgieron algunos noviazgos entre ellos, aunque Edith asegura que ella nunca tuvo ninguna relación personal: “Yo nunca tuve nada que ver con ninguno de los Timbiriche, yo decía 'de por sí los alucino' -al menos en esa época de mi vida- como para todavía tener algo más con uno de ellos… no, gracias".

También te puede interesar: El secreto que Ana Silvia Garza guardó celosamente durante 28 años (y tiene que ver con Timbiriche)