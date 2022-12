Uforia Editor’s Music Picks: Nuestra música favorita del 2022

Si hablamos de mi tema favorito este 2022, este definitely wins the price! Creando la fusión perfecta entre Alejo, Robi y Feid, esta canción trajo algo nuevo y refrescante al género urbano a través de su catchy beat y líricas icónicas. Poniendo a todos a bailar (incluyendome a mi), este tema es uno que siempre seguirá on repeat en mi playlist.