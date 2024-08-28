TRACK X TRACK: FloyyMenor inicia una nueva etapa musical con su EP, “El Comienzo”

Cautivando al mundo con su hit mundial, “Gatas Only”, el cantante chileno FloyyMenor de tan solo 18 años estrena su nuevo proyecto, “El Comienzo”. Compuesto de 7 temas, este EP cuenta la historia de superación del cantante y de cómo logró dar inicio a su carrera exitosa luego de enfrentar muchos obstáculos.

PUBLICIDAD

Esto nos contó acerca de este proyecto:

¿Qué significa para ti el estar lanzando este EP en tu carrera con tan corta edad?

Me siento bien porque soy uno de los pocos artistas de esta edad y generación rompiendo récords y superando barreras que nadie más ha logrado. Me enorgullece crear música que le guste a tanta gente y poner el nombre de Chile en alto.

El EP se titula, “El Comienzo”, ¿a qué le da inició este EP en tu carrera?

Para mi fue algo emocionante crear este EP, es el comienzo para mi, por eso se llama así. Es el inicio de la música en el catálogo que estoy preparando para mis futuros proyectos en los que estoy trabajando.

¿Cuáles han sido esos obstáculos que has tenido que enfrentar al inicio de tu carrera?

Más que todo fueron personas que no me apoyaron cuando inicié mi carrera, artistas que no creían en mí y no quisieron colaborar conmigo. Eso más que todo fueron los obstáculos que tuve, pero ya los pasé y ahora estoy listo para demostrarle a todos que soy una estrella.

Hablemos de cada uno de tus temas…

GATA ONLY FT. CRIS MJ

Se trata más sobre mi vida real. En ese momento yo estaba muy lejos de mi pareja, esa noche escribí esa canción y eso fue lo que me inspiró.

ME GUSTA FT. LUCKY BROWN

Es una colaboración entre Lucky Brown y yo, que creamos en el estudio. Nos gustó mucho cuando la hicimos. Crear música con él fue una experiencia muy buena.

A POKA LUZ

Fue una canción que se creó en el tiempo de GATA ONLY aproximadamente hace 1 año y medio. La tenía guardada y no sabía cuando sacarla, es una canción que no sabía si incluirla en el EP pero ahora que es parte de, siento que tomé la decisión correcta.

PUBLICIDAD

APAGA EL CEL

Esta canción la escribí hace poco y es como si fuera la segunda parte de GATA ONLY. Es la continuación de la historia, intenté darle el mismo mensaje de otra forma y cantando con otras letras.

PELIGROSA

Es una canción que tenía guardada hace un tiempo. Tiene un mensaje para todos los que se han enamorado de alguien rebelde que aunque sabes que puede traer problemas, no te la puedes sacar de la cabeza.

TU TA RICA

Creada hace mucho tiempo también, es una canción que habla sobre cuando te gusta todo lo de una chica especial y es mutuo.

LOREA MAMI

Es una canción de lo que yo antiguamente hacía que era un género más de la calle, lo hice para que mis fanáticos de siempre se sientan conectados con lo de ahora y mi estilo de antes.

Si pudieras darle un consejo a alguien pasando por algo similar en su carrera, ¿qué le dirías?