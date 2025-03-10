Descargar App
The Warning: hermandad, inspiración y puro rock| GRL PWR

No te pierdas esta entrevista exclusiva con una de las bandas de rock del momento.

En Uforia Music, celebramos a las mujeres que están rompiendo esquemas en la industria musical, y en nuestra sección GRL PWR, tuvimos el privilegio de hablar con The Warning. Las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, nos contaron de dónde nace su espíritu de lucha y empoderamiento, cómo han forjado su camino en el rock y qué significa para ellas ser parte de esta revolución musical.

Durante la entrevista, The Warning compartió de dónde viene su GRL PWR, la pasión y el amor por la música, así como del apoyo incondicional que se han dado entre ellas. También hablaron sobre las mujeres que las han inspirado a seguir adelante, desde íconos del rock hasta figuras cercanas en sus vidas. Con cada experiencia, han aprendido que la música es un espacio para todas, y que el talento y la dedicación son lo único que realmente importa.

Además, nos contaron sobre su amor por el rock, un género que sienten como parte de su identidad y en el que han logrado dejar huella con su estilo único. Su álbum, "Keep Me Fed", refleja toda esa energía y evolución, con canciones que transmiten su esencia poderosa. Para ellas, este disco representa una nueva etapa en su carrera, llena de crecimiento y nuevas oportunidades para conectar con su público.

Descubre la historia detrás de The Warning. Porque el rock está más vivo que nunca, y ellas son la prueba de que GRL PWR no es solo una frase, sino una actitud.

