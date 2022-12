Sog, el productor detrás de ‘Los Piratas’ su nuevo álbum junto a Ryan Castro

Somos hermanos, hablamos todos los días, lo llamo a la hora que sea y me contesta, ahora que estuvo en Catar, por la diferencia de horario, me llamaba a las 5:00 AM a saludarme y yo le contestaba. Somos muy amigos y creo que esa es la clave del éxito de nuestro proyecto, que nosotros nos metimos al estudio a ser felices, sin ningún interés de por medio, y me siento orgulloso de ver lo lejos que ha llegado.