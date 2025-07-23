Silvestre Dangond en privado con 107.5 Amor Miami

¡Atención, Miami!

PUBLICIDAD

Este no es un show cualquiera. Es una experiencia íntima, pensada solo para verdaderos fanáticos. Este 24 de septiembre tendrás una oportunidad única para ver a Silvestre más cerca que nunca, cantando esos éxitos que tanto amas, desde "Cásate Conmigo" hasta "Niégame Tres Veces".

¿Y los boletos?

¡No están a la venta! La única manera de asistir es escuchando 107.5 Amor, participando en nuestras dinámicas al aire y ganándote tu pase directo a esta noche mágica.

Así que mantente pendiente, porque en cualquier momento puedes ser el/la afortunado(a) que reciba esa llamada que todos quieren.