Ñejo está muy feliz con su nuevo remix junto a Silvestre Dangond y Nicky Jam

Cuando empezó Tik-Tok y salió Donald Trump a decir que eso era de los chinos y que no tenían la mejor intención con esa red social, no me motivé a utilizarla y todavía es la hora que no la he usado a parte de cuestiones laborales. Yo cuando hago videos bailando, no soy el que tiene la iniciativa, sin embargo, si estoy pendiente de las tendencias y lo que pasa en esta red social. Pero yo por lo menos en este momento no me veo teniendo esa iniciativa.