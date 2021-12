Uforia #NewMusicPicks: ¡Navidad is almost here y los artistas nos regalan música nueva!

¡Que no te importe lo que piensen los demás! Así nos enseña la artista en ascenso Samantha Sánchez con su fierce and empowering new single, “F*ck It”. Aprovechando su toque de rebeldía, invita a sus fanátic@s a ignorar lo que dice la sociedad y mantenerse fiel a sí mism@ aceptándose tal y como son. Esta canción es un ejemplo de cómo esta artista on the rise se atreve a ser excepcionalmente diferente cuando los demás le piden que haga lo opuesto.